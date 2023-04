Hoy te vamos a enseñar cómo bloquear un contacto en WhatsApp. En muchas ocasiones, es necesario establecer un bloqueo hacia algún contacto, ya sea porque no queremos seguir comunicándonos con él o por cualquier otra causa. Bloquear un contacto en WhatsApp impide que los mensajes que nos envíe nos lleguen y que, por tanto, nos perturben. Se trata de un proceso muy sencillo que hemos ejemplificado con un iPhone, pero que se realiza de la misma manera con cualquier dispositivo Android. Toma nota para bloquear un contacto en WhatsApp con garantías.

WhatsApp: bloquear un contacto

Para evitar que alguien se ponga en contacto contigo, lo primero que debes hacer es abrir la aplicación y pulsar sobre la rueda de configuración, que lo encuentras en la parte inferior derecha.

Una vez que lo hayas hecho, busca la opción de «Privacidad».

Una vez que accedes, encuentras un epígrafe llamado «Bloqueados». Pulsa sobre él.

Tendrás la opción de «Añadir nuevo». Desde aquí puedes bloquear a cualquier contacto que tengas guardado en WhatsApp. Simplemente, añádelo y ya no podrá volver a ponerse en contacto contigo para nada.

De esta manera tan sencilla, puedes bloquear a cualquier contacto en WhatsApp si ves que la relación se ha convertido en tóxica o no deseas que se ponga a comunicarte nada.

Aplicar un bloqueo no tiene porque ser algo definitivo, también es una manera de descansar de todas aquellas personas que no paran de enviarnos cosas sin mucho sentido y que hablar, habla un poco. Seguro que tienes algún contacto que te manda todos los días el típico mensaje sacado de Internet deseándote las mejores deseos diarios, cualquier bulo o algo que no sea de tu interés. Sí, si no deseas pasar por el trance de decirle que pare un poco, aplicar un bloqueo es algo muy sano.

¿Y bloquear a alguien que no tengo en contactos?

Si recibes mensajes de alguien que no tienes en tus contactos es más sencillo aún, porque aparece justo debajo de la caja de chats un mensaje de si deseas reportar, añadir a contactos o bloquear a esa persona. Solo tendrás que pulsar sobre «Bloquear» y el asunto queda finiquitado desde el primer momento. Ideal para comerciales pesados que no sabemos cómo quitarnos de encima.

De esta forma tan simple podrás bloquear cualquier contacto en WhatsApp y comenzar a vivir, por qué no, de una manera mucho mas tranquila. La tecnología siempre debe ser una aliado, nunca un motivo de preocupaciones.