Cómo ahorrar batería en tu teléfono móvil y alargar su vida

La batería de nuestro teléfono móvil nos suele traer de cabeza, y en ocasiones, es necesario aplicar una serie de trucos para poder alargar algo su duración vamos a contarte que debes hacer para que la batería de tu teléfono móvil te dé unos minutos más de autonomía, son consejos sencillos de aplicar y que te ayudarán a estar algo más tranquilo.

Tips fundamentales para ahorrar batería

Elegir un modo oscuro

Esto funciona si tu dispositivo tiene una pantalla de tipo OLED. Estas pantallas, entienden que el color negro son píxeles apagados. Es decir, si tu fondo de pantalla es de color negro o predomina este, no estará empleando energía en mantener encendido esos píxeles, por lo que a mayor cantidad de ellos, menor consumo. Encontrar dispositivos con pantallas de estas características, es muy habitual, ya que es un estándar desde la gama media.

Eliminar animaciones

Aplica también el sentido común en tu fondo de pantalla o bien, en el salvapantallas. Cualquier imagen en movimiento siempre va a tener un consumo mayor que si tienes una imagen estática. Hay bastante diferencia entre una y otra, por lo que no dudes en aplicar una imagen fija y recuerda lo de los tonos oscuros.

Desactiva la localización

Sin lugar a duda, tener permanentemente la localización del móvil penaliza bastante el rendimiento del dispositivo. Cuando instalamos una aplicación, de manera automática, solemos dar permisos para que esta nos tenga permanentemente localizados. Mucho mejor cambiar algún modo en el que la localización se active solamente cuando se utiliza la aplicación.

Mantén tu dispositivo ligero

La mala costumbre de tener los teléfono, lleno de fotografías, de vídeos y de aplicaciones que utilizamos, suele tener un efecto negativo sobre nuestro rendimiento. Por esa razón, emplea unos minutos en ir quitando todo aquello que ya no te interesa y haz una copia de seguridad de fotografías y vídeos para guardarlas en la nube, manteniendo en local solamente lo necesario.

Fuera Bluetooth y WiFi

Al menos cuando no vayas a utilizarlo. Si no tienes un reloj inteligente u otro dispositivo que necesite del Bluetooth, no tiene sentido que esté conectado de manera permanente. Revisa también que cuando no vayas a utilizar el WiFi, este no este activado. Por ejemplo, en la calle. El teléfono estará haciendo siempre un esfuerzo por todo tarde conectarse a alguna red y esto tiene un mal rendimiento sobre la batería.

Ponte algo de autocontrol

Cuanto más utilizamos el móvil más gasto de batería hacemos sobre él, es algo de cajón. Este punto sirve para reflexionar sobre la de veces que estamos utilizando el teléfono por puro aburrimiento o porque no tenemos nada que hacer. En momentos en los que la batería comienza a flaquear, mantenlo apartado de tus manos si no tienes posibilidad de ponerlo a cargar pronto.

El Modo Avión es tu amigo

Ideal para situaciones en las que no vamos a tener un cargador a mano durante algún tiempo y la batería ya comienza a mostrar signos de debilidad. Activa el Modo Avión, que anula cualquier tipo de antena y por tanto, el trabajo del teléfono móvil para buscar redes. Dedicamos un artículo bastante profundo al Modo Avión y a sus ventajas, pero no lo dudes, actívalo si tienes poca batería y desactívalo cuando tengas que realizar una consulta.

Baja el brillo de la pantalla

A mayor brillo en la pantalla, mayor es el consumo de batería.

No te cuesta nada bajar unos puntos para exigir menos a tu teléfono. Muy útil en situaciones en las que no podemos cargar nuestro teléfono en un tiempo y queremos preservar el consumo al máximo.

Estos consejos son útiles para ahorrar batería en situaciones en las que vemos que no vamos a llegar con el teléfono encendido hasta que logremos cargarlo. No dudes en aplicarlos en cualquier situación, si bien es momento para tener un uso más responsable del dispositivo y no estar haciendo continuamente uso de él.