¿Cansado de audios de WhatsApp? Prueba este supertruco nivel TOP

Los audios de WhatsApp son armas cargadas por el diablo. ¿Quién no tiene un amigo o amiga que siempre envía un audio que es un podcast de 5 minutos? Una de las normas de uso de la aplicación, por supuesto, no escrita, indica que los audios no deben tener una duración mayor de un minuto. Toma nota de este truco súper sencillo para evitarte el dolor de cabeza de los audios de WhatsApp.

Evita la tortura de los audios de WhatsApp

Una de las funciones que se espera que se incorpore próximamente es que la propia aplicación te transcriba los audios directamente a texto. Pero ya puedes hacerlo con esto que te indico y que te va a solucionar ese inconveniente de estar escuchando. Se trata de un bot que pasa directamente tus audios a texto, además, con bastante precisión.

Lo que debes hacer es agregar como contacto al siguiente número de teléfono que te indico, y le pones por nombre Alfred, que es en realidad su nombre. Apunta, +1 415 680 9230. Detrás de este número se encuentra una empresa que se encarga de realizar estas transcripciones de forma automática. Pero Alfred es un tierno abuelito según su perfil.

Una vez que ya tengas a este contacto guardado, lo único que debes hacer es reenviarle a él el audio de WhatsApp que desees pasar a texto. Al cabo de unos segundos ese mensaje de audio aparecerá transcrito totalmente a texto. Sí, soporta el idioma castellano y funciona muy bien.

El único inconveniente es que los audios están limitados a cinco minutos, que no está nada mal, y que tienes tres transcripciones gratuitas por mes. Si deseas convertirte el cliente premium deberás realizar un pago, si bien eso es algo que ya debes valorar tú. Por ejemplo, por un coste de 20 € tienes 50 mensajes durante seis meses. A decir verdad, se trata de un precio algo elevado, pero la comodidad siempre tiene un coste.

Si deseas evitar la tortura de tener que estar escuchando lo que te dice el pesado de turno y no quieres acelerarlo, añada a Alfred. Así evitarás oírlo como si fuese una ardilla al acelerar los audios y se encargará de ponértelo muy fácil. Mientras la aplicación verde no incorpore esta funcionalidad de manera nativa, cosa que ya se rumorea, habrá que hacer uso de bots de terceros para tener una aplicación algo más funcional. No temas por tu seguridad, tras Alfred hay un servicio eficiente y que puede echarte una mano con tus audios de WhatsApp.