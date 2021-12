Desde la llegada del Apple Watch en el año 2015, este dispositivo no ha parado de evolucionar. Pero si hay algo te gusta a los usuarios, además de todas las funciones que ofrece, es poder personalizar hasta el más mínimo detalle el aspecto de tu reloj inteligente. Hoy te invitamos a conocer una aplicación que dará bastante vida a tu dispositivo. Se trata de una app de esferas, además de otras cosas, que va a cautivarte inmediatamente, al final del artículo te dejamos el enlace de descarga para que la pruebes.

Buddywatch, la app que da vida a tus esferas

Buddywatch es una aplicación que debes instalar en tu iPhone, y automáticamente va a sincronizarse con tu reloj inteligente. A tu disposición tiene una gran variedad de esferas totalmente gratuitas, bastará con pulsar el botón Download para que se inicie la descarga y vaya directamente a tu reloj, eso sí, tras haber pasado previamente por la app Watch. Desde ahí podrás incluso hacer variaciones de la esfera, ajustando los colores o incluyendo o eliminando información.

Si hay algo que podemos destacar de esta app de esferas es que no solo tiene una gran cantidad de ellas de forma gratuita, sino que te sugiere cuáles son las correas que mejor le van a tu elección. Desde la propia aplicación puedes comprar correas de todo tipo y de precios muy variados. La verdad es que hay propuestas bastante interesante. De la misma forma, la aplicación te va mostrando esferas relacionadas con tus elecciones, es decir, va aprendiendo de tus gustos.

Además, en la aplicación puedes comprar libremente las correas que necesites. Es una buena alternativa a otras tiendas online, y los precios no son nada descabellados. Puedes descargar Buddywatch desde este enlace, la app es totalmente gratuita. También puedes hacerte miembro VIP de la aplicación en dos modalidades. La primera es un único pago de 1,99 euros y que te permite elegir el icono de la aplicación. A decir verdad, hay muchos modelos de cono entre los que elegir, pero como opinión personal me parece caro tener un icono diferente en la aplicación, ya que no aporta nada nuevo.

La segunda, por una suscripción mensual de 3,49 €, proporciona opciones avanzadas. Una de ellas es la de decirles a los miembros de toda la comunidad Buddy Watch que eres un miembro VIP, elegir esferas más especiales y con detalles únicos como poder ponerte un GIF de foto de perfil. A decir verdad, no merece la pena este pago, porque la aplicación gratuita ya de por sí muy completa. Anímate a descargarla si cuentas con un Apple Watch, porque no cabe duda de que va a darle mucha vida y a animarlo.