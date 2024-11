Así puedes conseguir 1 mes gratis de Apple TV+

Como sabrás, la plataforma Apple TV+ cuenta con un contenido de excelente calidad y ha ido ganando progresivamente en variedad. Tienes la oportunidad de probar la plataforma Apple TV+ gratis durante un mes, un tipo de oferta que no se repite de manera demasiado frecuente. Es una oportunidad para conocerla en mayor profundidad y, si lo deseas, darte de alta cuando finalice la suscripción para no perderte sus contenidos.

La oferta de Apple TV+ gratis un mes

Esta oferta tiene fecha de caducidad, ya que estará vigente hasta el próximo día 29 de noviembre. Es el momento de aprovechar esta oferta de un mes gratuito de Apple TV+ y comprobar la calidad de su catálogo, que es su punto más destacado. Simplemente, debes tener una cuenta en Apple, la que utilizas en tu dispositivo como ID de Apple y pinchar sobre este enlace.

Si no tienes un método de pago consignado, tendrás que introducirlo. Sin embargo, no se te va a cobrar ningún importe. Simplemente, si más adelante decides continuar con la suscripción, se renovará de manera mensual a un precio de 9,99 €. Pero si das de baja la suscripción de manera previa, podrás seguir disfrutando de los contenidos durante ese mes y, al finalizar el periodo promocional, no se te habrá cobrado nada.

Apple TV+ crece con fuerza

Apple TV+ se ha consolidado como una plataforma de streaming de calidad, ofreciendo una selección interesante de contenidos originales. Aunque su catálogo puede no ser tan extenso como el de otros servicios como Netflix, la calidad de sus producciones es notable.

En este mes, Apple TV+ presenta varios estrenos interesantes. Entre ellos destaca la segunda temporada de «Silo», una aclamada serie de ciencia ficción que se estrena el 15 de noviembre. También llega la película «Blitz», dirigida por Steve McQueen y protagonizada por Saoirse Ronan, que narra una conmovedora historia ambientada en el Londres de la Segunda Guerra Mundial y que se estrenó ayer día 22. Además, los suscriptores podrán disfrutar de la segunda temporada de «Hermanas hasta la muerte», una comedia negra que regresó el 13 de noviembre.

Ahora tienes la oportunidad de suscribirte de manera gratuita durante un mes a Apple TV+, una plataforma que ofrece ofrece una excelente relación calidad-precio para los amantes del buen contenido audiovisual. Si apuras y te suscribes el último día, tendrás un principio de Navidades con una oferta interesante en tu dispositivo y, no es necesario que tengas el Apple TV físico para ver todo lo que ofrece. Simplemente, descarga la aplicación en tu Smart TV, tablet o teléfono móvil y empieza a disfrutar.