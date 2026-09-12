La apuesta que Apple ha esperado ocho años en atreverse a lanzar

Apple presentó su primer plegable el miércoles, ocho años después de que Samsung enseñara el primer Galaxy Fold comercial y una década después de que Royole lanzara el que se suele citar como el primer plegable del mundo, en 2018. Ese retraso no es la estrategia que Apple ha aplicado antes con otras categorías, y esta vez la propia compañía la ha explicado con más detalle de lo habitual.

Ocho años dejando que otros se estrellen primero

El primer Galaxy Fold de Samsung, en 2018, sufrió fallos que se hicieron virales, pantallas que se rompían sin motivo aparente y bisagras que dejaban entrar polvo o que no llegaban a cerrar del todo. Desde entonces, Samsung ha pasado de prometer 200.000 pliegues de vida útil, una cifra que muchas unidades no llegaban a cumplir, a los 500.000 pliegues que certifican sus modelos actuales.

Honor, por su parte, desarrolló su Super Steel Hinge hasta el punto de entrar en el libro Guinness soportando 104 kilos en pruebas verticales. Oppo atacó el problema de la marca de pliegue con su tecnología Zero Feel Crease, una bisagra de titanio impreso en 3D que redujo la irregularidad visible de la pantalla de 0,2 a 0,05 milímetros.

Samsung hizo algo parecido con su Flex Titanium, una placa perforada bajo el panel OLED que reparte mejor la tensión del doblez. La bisagra del iPhone Duo, con más de 100 piezas y una cubierta de titanio impreso en 3D con cierre magnético, se apoya directamente en ese aprendizaje ajeno. Apple no ha inventado la bisagra plegable, ha llegado cuando el resto de la industria ya había pagado el precio de perfeccionarla.

Lo que Apple dice que estaba esperando

John Ternus, vicepresidente de ingeniería de hardware, y Greg Joswiak, responsable de marketing, han sido bastante explícitos sobre el motivo de la espera. Ternus ha explicado que Apple lanza una categoría nueva cuando tiene «una idea capaz de cumplir sus estándares», presentándolo no como una carrera contra el calendario sino como una decisión de quedarse fuera del mercado hasta encontrar una propuesta madura.

Joswiak fue más directo con la competencia, asegurando que lo visto hasta ahora en plegables «no había resultado especialmente inspirador», con superficies que a Ternus le parecen de «plástico barato» y pliegues demasiado visibles. Ambos coinciden en que el tiempo se fue en resolver «la integración entre la pantalla plegable, la bisagra y el software», no en copiar una fórmula ya existente, y que el proyecto obligó a repensar desde la estructura interna del teléfono hasta cómo reaccionan las aplicaciones al desplegarse.

Un lanzamiento que estuvo a punto de no llegar a tiempo ni este año

La versión oficial de «esperar hasta estar listos» convive con una realidad de fábrica más ajustada de lo que Apple deja ver en sus presentaciones. Según información de la cadena de suministro en Taiwán, la bisagra del Duo llegó a arrastrar en las pruebas previas ruido ligero y tolerancias de montaje más grandes de lo esperado, exactamente los mismos problemas que lastraron a los primeros plegables Android.

Esos fallos no quedaron resueltos hasta finales de junio de este año, lo que permitió arrancar la producción en masa apenas en julio, dos meses antes del anuncio. El calendario de venta del 23 de octubre se ha mantenido, pero con el matiz de que una inspección más estricta de cada bisagra podría limitar las existencias iniciales. Dicho de otra forma, ni siquiera en 2026, con ocho años de ejemplos ajenos sobre la mesa, a Apple le ha resultado sencillo cerrar la bisagra a tiempo.

Un mercado estancado que, paradójicamente, le viene bien a Apple

El mercado de plegables no ha vivido un crecimiento sostenido que justificara una entrada más temprana. En 2024 creció solo un 2,9%, con Samsung cayendo un 33% y Oppo un 72% en su segmento de plegables, según datos de Counterpoint Research. Los plegables siguen representando apenas el 2% de las ventas globales de smartphones, con 3,4 millones de unidades distribuidas en todo el mundo en el segundo trimestre de 2026, lo que equivale a lo que Apple vende de iPhone en dos días buenos. El formato flip, además, se hundió un 47% en la primera mitad de 2026.

Entrar en un mercado maduro pero sin liderazgo claro, en vez de en uno en plena expansión, le da a Apple margen para marcar de nuevo las reglas sin tener que superar a un rival dominante. La consultora IDC calcula que el mercado crecerá un 30% en 2026 gracias en buena parte a la propia llegada de Apple, con el Duo captando hasta un 22% de las unidades del segmento y un 34% de su valor en su primer año, a un precio medio cercano a los 2.400 dólares.

Llegar tarde y redefinir, el patrón que no siempre le sale bien a Apple

Apple tiene un historial de entrar tarde en categorías ya existentes y acabar imponiendo su versión, el iPod frente a los reproductores MP3 que ya llevaban años en el mercado, o el primer Apple Watch frente a relojes inteligentes con más funciones pero peor acabado. Ese mismo patrón no siempre funciona. Apple también llegó tarde al altavoz inteligente con el HomePod y ahí sigue siendo un actor secundario, y el Vision Pro, con una calidad de hardware que pocos discuten, no ha conseguido que la realidad mixta se convierta en algo habitual.

El plegable puede seguir cualquiera de los dos caminos. Si Apple logra que el Duo deje de sentirse como «un móvil plegable» y pase a ser simplemente un iPhone más, como ocurrió con el iPod frente al resto de reproductores, la categoría entera podría despegar. Si se queda en un producto de nicho para quien ya estaba convencido de antemano, repetirá el guion del HomePod.

Ninguna de las explicaciones, ni la oficial de Ternus y Joswiak ni la más pragmática de dejar que la competencia pagara el precio de aprender, excluye a la otra. Apple ha esperado porque no tenía una bisagra a la altura de su propio estándar, y ha esperado también porque el mercado no daba motivos de peso para arriesgarse antes. Las dos razones coinciden en el mismo año, y ese cruce es, más que cualquier otro dato, la explicación de por qué el iPhone Duo llega ahora y no en 2020 ni en 2030.