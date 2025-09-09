Apple Keynote 2025 en directo | Última hora y novedades del evento de Apple: presentación del iPhone 17 y mucho más
Sigue en directo la última hora del evento de Apple 2025: hoy se presenta el iPhone 17
Apple vuelve a llamar la atención de todos los seguidores de la marca de la manzana con su esperando evento, el Apple Keynote 2025, en el que conoceremos al gran protagonista: el iPhone 17, que traerá grandes novedades en cuanto a la tecnología de sus teléfonos inteligentes. Pero esto no es todo porque en éste evento de Apple también conoceremos cómo será la siguiente generación de Apple Watch, el ya famoso reloj inteligente de la marca.
A qué hora es y dónde ver el evento de Apple
El ‘Awe dropping’ tendrá lugar hoy, martes 9 de septiembre a partir de las 19:00 horas en España y se podrá ver en directo a través del canal oficial de YouTube de Apple y en la web de la marca. Pero además desde OKDIARIO te contaremos minuto a minuto todo lo que ocurra en el evento de Apple y analizaremos las novedades que vaya presentando Tim Cook.
Cómo va a ser el nuevo iPhone
Sin duda, el producto estrella de Apple es el iPhone y hoy vamos a conocer la siguiente generación de teléfonos inteligentes de la marca, que prometen traer grandes novedades y avances que van a revolucionar la industria.
Hoy conoceremos el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y la joya de la corona, el iPhone 17 Air, un dispositivo que promete ser ultradelgado pero con todas las funcionalidades del resto de teléfonos. Se espera que sea el teléfono más delgado de la historia de Apple y todo apunta a que será más ligero que los modelos de algunos competidores.
Los seguidores de Apple están deseando conocer los nuevos colores del iPhone 17 y todo apunta a que el modelo de gama alta, el Pro Max, contará con unas carcasas de lo más rompedoras. En cuanto al iPhone 17 se espera que llegue con un aumento de pantalla y una cámara ultra potente.
Cuánto cuesta el iPhone 17
Por el momento no sabemos el precio de salida del iPhone 17 ni su fecha de venta en España, pero es probable que a lo largo del evento tengamos más información relacionada.
Llega el Apple Watch Ultra 3
En cuanto a los relojes inteligentes, Apple va a presentar su nuevo modelo de Apple Watch, que contará con una pantalla más grande, más autonomía y podría introducir nuevas funciones de salud avanzadas.
Características del iPhone 17
Apple Intelligence
Pantalla ProMotion de hasta 120 Hz
Brillo máximo de 3000 nits
Cámara principal de 48 MP con sistema Dual Fusion
Cámara frontal con Center Stage
Teleobjetivo 2x con calidad óptica
Pantalla de 6,3 pulgadas
Chip A19
Ceramic Shield 2, con resistencia a arañazos 3 veces superior
Botón de acción (Action Button)
Carga rápida por cable
Batería de larga duración (all-day battery life)
Almacenamiento base de 256 GB
Si nos estás siguiendo el evento, puedes verlo aquí
La cosa va rápida, Tim Cook hace el anuncio más esperado, el del iPhone 17
Veamos que nos trae, de momento colores y un formato de cámara idéntico al del iPhone 16
Apple Watch Ultra 3
Pantalla más brillante incluso en ángulos laterales
Nueva app de entrenamientos rediseñada
Notificaciones de hipertensión
Comunicaciones vía satélite
Caja fabricada con impresión 3D
Puntuación del sueño
Mejor GPS en un reloj deportivo
Control mediante gestos
Pantalla de mayor tamaño
Autonomía de hasta 42 horas
Pantalla siempre encendida con refresco de 1 Hz
Función Workout Buddy con AirPods
Seguimiento avanzado de constantes vitales
Carga rápida
Conectividad 5G
iPhone 17 en España
Probablemente podrá reservarse desde este viernes y los primeros afortunados lo tendrán el viernes 19.
Resumen del Apple Watch 11
Chip S10 de nueva generación
Siri integrado en el propio dispositivo
Conectividad 5G
Pantalla siempre encendida
Estimación retrospectiva de la ovulación
Carga rápida
Puntuación del sueño
Notificaciones de apnea del sueño
Traducción en vivo
Sensores de temperatura
Medición de carga de entrenamiento
Función Workout Buddy (compañero de entreno con AirPods)
Reproducción de música directamente en el reloj
Seguimiento avanzado de constantes vitales
Vidrio 4 veces más resistente a grietas
Gestos para controlar el reloj
Caja de aluminio 100% reciclado
¿Cuándo sale el iPhone 17?
Lo más probable es que las reservas se abran este viernes 12 y las unidades se recojan al viernes próximo, el 19.
Novedades de los AirPods Pro 3
Función de audífono integrada
Test de audición personalizado
Protección auditiva avanzada
Sensor de ritmo cardíaco
Traducción en vivo
Integración con entrenamientos de iOS
Calidad de sonido extraordinaria
La mejor cancelación activa de ruido del mundo
Mejor ajuste gracias a nuevos tamaños de almohadillas
8 horas de autonomía con cancelación de ruido
10 horas de autonomía en modo transparencia con audífono
65% de plástico reciclado en el estuche
Resistencia al polvo y al agua con certificación IP57
Nuevas funciones basadas en IA
Nuevos AirPods Pro 3, tras tres años ya tocaba un update
Empezamos con los nuevos AirPods
¡Arrancamos!
5 minutos
Como es de esperar, el iPhone será el objeto de todas las miradas. ¿Cómo será la saga del iPhone 17?
Evento de Apple 2025
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Apple Keynote 2025! Estamos ansiosos por conocer las novedades que nos va a presentar Tim Cook y por saber cómo será el nuevo iPhone 17, cuánto va a costar y cuándo se podrá comprar en España.
Así es el iPhone más delgado de la historia, el iPhone 17 Air
Cámara principal de 48 mpx con sistema Fusion.
Fotos por defecto a 24 mpx.
Cuatro distancias focales en un mismo dispositivo: 26 mm, 28 mm, 35 mm y 52 mm.
Control de cámara con ajustes avanzados.
Grabación en Dolby Vision a 4K 60 fps.
Center Stage en la cámara frontal.
Audio Mix con sonido espacial (Spatial Audio).
Retratos de nueva generación.
Dual Capture (captura simultánea).
Action Mode para vídeos en movimiento.
Photographic Styles de última generación.