Apple Keynote 2025 en directo | Última hora y novedades del evento de Apple: presentación del iPhone 17 y mucho más

Apple vuelve a llamar la atención de todos los seguidores de la marca de la manzana con su esperando evento, el Apple Keynote 2025, en el que conoceremos al gran protagonista: el iPhone 17, que traerá grandes novedades en cuanto a la tecnología de sus teléfonos inteligentes. Pero esto no es todo porque en éste evento de Apple también conoceremos cómo será la siguiente generación de Apple Watch, el ya famoso reloj inteligente de la marca.

A qué hora es y dónde ver el evento de Apple

El ‘Awe dropping’ tendrá lugar hoy, martes 9 de septiembre a partir de las 19:00 horas en España y se podrá ver en directo a través del canal oficial de YouTube de Apple y en la web de la marca. Pero además desde OKDIARIO te contaremos minuto a minuto todo lo que ocurra en el evento de Apple y analizaremos las novedades que vaya presentando Tim Cook.

Cómo va a ser el nuevo iPhone

Sin duda, el producto estrella de Apple es el iPhone y hoy vamos a conocer la siguiente generación de teléfonos inteligentes de la marca, que prometen traer grandes novedades y avances que van a revolucionar la industria.

Hoy conoceremos el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y la joya de la corona, el iPhone 17 Air, un dispositivo que promete ser ultradelgado pero con todas las funcionalidades del resto de teléfonos. Se espera que sea el teléfono más delgado de la historia de Apple y todo apunta a que será más ligero que los modelos de algunos competidores.

Los seguidores de Apple están deseando conocer los nuevos colores del iPhone 17 y todo apunta a que el modelo de gama alta, el Pro Max, contará con unas carcasas de lo más rompedoras. En cuanto al iPhone 17 se espera que llegue con un aumento de pantalla y una cámara ultra potente.

Cuánto cuesta el iPhone 17

Por el momento no sabemos el precio de salida del iPhone 17 ni su fecha de venta en España, pero es probable que a lo largo del evento tengamos más información relacionada.

Llega el Apple Watch Ultra 3

En cuanto a los relojes inteligentes, Apple va a presentar su nuevo modelo de Apple Watch, que contará con una pantalla más grande, más autonomía y podría introducir nuevas funciones de salud avanzadas.