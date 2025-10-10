Apple celebra el Día Mundial de la Salud Mental con ejercicios de mindfulness, meditaciones y consejos de bienestar

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha para recordar la importancia de cuidar de uno mismo, tanto por dentro como por fuera. En este contexto, Apple ha querido poner el foco en el bienestar emocional y en las herramientas que ofrece su ecosistema para fomentar la calma, la reflexión y el equilibrio diario. Desde la app Mindfulness del Apple Watch hasta las meditaciones guiadas de Apple Fitness+, hay múltiples formas de reconectar con lo esencial.

Mindfulness en el Apple Watch: unos minutos que marcan la diferencia

La app Mindfulness del Apple Watch anima a los usuarios a reservar unos minutos al día para respirar, relajarse y centrarse en el presente. Basta con abrir la app y elegir una sesión de reflexión o respiración. Además, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, quienes registren 10 minutos de mindfulness o meditación podrán desbloquear un premio especial de edición limitada directamente desde su reloj.

El objetivo es fomentar el hábito de detenerse un momento cada día, reducir el estrés y mejorar la concentración. Y es que estudios recientes demuestran que la práctica regular de la atención plena puede mejorar la salud emocional y el bienestar general.

Seguimiento del bienestar mental con el iPhone

El iPhone también se convierte en un aliado para cuidar la salud mental. En la app Salud, los usuarios pueden registrar su estado de ánimo diario y reflexionar sobre sus emociones. Este registro permite detectar patrones y entender cómo factores como el sueño, el ejercicio o la exposición a la luz influyen en el bienestar.

Otra herramienta útil es la posibilidad de realizar evaluaciones de salud mental en el iPhone o iPad para conocer el riesgo de ansiedad o depresión, y acceder a recursos de ayuda si es necesario. Además, el diario integrado permite escribir reflexiones personales que se contabilizan automáticamente como minutos de mindfulness, lo que convierte la escritura en una práctica de autocuidado.

Meditaciones guiadas en Apple Fitness+: una semana dedicada a la calma

Hasta el 12 de octubre, Apple ofrece una meditación especial gratuita en Fitness+, incluso para quienes no son suscriptores. Se trata de una sesión de respiración diafragmática guiada por Christian Howard, diseñada para aliviar el estrés y reconectar con el cuerpo.

En la plataforma también hay programas enfocados en momentos de estrés o ansiedad, con seis episodios que enseñan a manejar las emociones y prepararse para los desafíos diarios. Las meditaciones abordan temas como la gratitud, la resiliencia o el enfoque, con el propósito de que cualquier persona pueda practicar mindfulness en cualquier lugar y momento.

Consejos de los entrenadores de meditación de Apple Fitness+

Los entrenadores de Apple comparten algunas claves para mejorar la salud mental en el día a día.

JoAnna Hardy recomienda comenzar cada mañana con una intención clara. “Pensar cómo quieres presentarte al mundo puede ser tu brújula emocional”, explica.

Christian Howard propone centrarse en la respiración para mantener la calma en situaciones de estrés: sentir el aire entrar y salir ayuda a reconectar con el presente.

Jonelle Lewis sugiere hacer una meditación corta antes de dormir para favorecer un descanso profundo y mejorar el estado de ánimo al día siguiente.

Cuidar la mente, una rutina diaria

El Día Mundial de la Salud Mental es una invitación a detenerse, respirar y reconectar con lo esencial. Herramientas como el Apple Watch, el iPhone o Fitness+ no sustituyen la ayuda profesional, pero sí pueden ser un apoyo diario para mejorar la calidad de vida y el equilibrio emocional.