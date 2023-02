Amazon te regala 15 euros si cumples estos requisitos

Seguro que todavía no has aprovechado esta oportunidad que te da Amazon de ganar 15 euros para gastar en su tienda. Es una promoción que ya ha sacado en otras ocasiones, pero que si no hiciste la otra vez puedes aprovechar ahora. Te contamos como conseguir los 15 euros de saldo de Amazon.

Amazon te regala 15 euros así de fácil

Es un dinero muy sencillo de ganar, la única condición es que seas cliente Amazon Prime. Si no lo sabes, una de las ventajas de Amazon Prime es que te proporciona espacio para guardar fotografías, se puede hacer mediante la aplicación Amazon Photos. Para ganar esos 15 €, lo único que debes hacer es descargar la aplicación de Amazon Photos y subir, al menos, una fotografía. Para que la compañía te abone esos 15 €, debe ser la primera vez que lo hagas.

Antes de nada, entra en Amazon y comprueba que te aparece la promoción. Deberías ver un banner como este que aparece aquí debajo.

Si es así, pincha en el enlace para ponerlo todo en marcha. Pues ya sabes, descarga la app desde estos enlaces, tanto si utilizas un dispositivo Android o iOS, y sube una fotografía mediante esa aplicación.

Pasados 7 días, recibirás un correo electrónico en el que se confirma que has obtenido ese crédito promocional y que se aplica en tu cuenta de cliente. De la misma manera, se te proporcionan las instrucciones para que puedas canjear ese saldo.

Tienes hasta el próximo martes 28 de febrero para realizarlo, y podrás canjear tu cheque hasta el día 15 de marzo. Este saldo se descontará de tu próxima compra cuando esta supere los 40 €. Por tanto, se trata de un dinero que viene muy bien, ya que vamos a obtener un descuento muy interesante en cualquier producto o suma de ellos que supere esa cantidad.

Como puedes comprobar, es una forma muy simple de ganar 15 € para nuestra próxima compra. Un descuento que viene muy bien. Simplemente realizando la carga de una fotografía en Amazon Photos. Todos los clientes de Amazon Prime cuentan con almacenamiento ilimitado para guardar todos sus recuerdos. Si todavía no lo estás utilizando y deseas tener una copia de seguridad, ya sabes que Amazon te lo ofrece. De paso, vas a conseguir un dinero que no viene nada mal y con el que podrás rebajar sensiblemente el precio de una compra.

Ya sabes, descarga la aplicación de Amazon Photos y subo una fotografía, que en 7 días vas a tener un regalito por parte de la compañía norteamericana.