Telegram es la app que se muestra como la alternativa a WhatsApp. De hecho, posee una gran cantidad de funciones que dejan pequeña a la aplicación propiedad de Meta. Las llamadas de Telegram permiten hablar con cualquier usuario de la app tal y como si lo hicieras por teléfono y, a decir verdad, los resultados son más que satisfactorios. Si por cualquier razón tienes una tarifa de datos móviles algo justa te contamos todo lo que has de hacer para que las llamadas en Telegram no supongan una sangría de megas.

Ahorrar datos en llamadas de Telegram

Es muy sencillo, toma nota de lo que debes hacer.

Abrela app de Telegram

En la parte inferior derecha verás el icono con tu foto de perfil, son los Ajustes. Pulsa sobre él.

Una vez dentro, ve a Datos y Almacenamiento.

Cuando que estés dentro verás un interruptor llamado Usar menos datos en llamadas. Por defecto está desactivado, así que púlsalo.

Por defecto está desactivado, así que púlsalo. Ya lo tienes, desde este momento cada vez que llames gastarás menos datos móviles de tu tarifa, aunque la calidad de la llamada puede verse resentida.

Las llamadas por Telegram o WhatsApp son una manera de comunicarse y no tener que gastar en teléfono, aunque cada vez las operadoras ofrecen con más frecuencia llamadas ilimitadas. Pero es algo que tiene una utilidad muy alta para poder llamar desde ciertos lugares en los que no hay buena cobertura de telefonía , pero sí una red Wi-Fi que funcione bien. Por ejemplo, un hotel rural o de montaña en una zona en la que no exista cobertura de nuestro operador.

Tanto Telegram como WhatsApp han ido aumentando sus funciones a medida que ha ido pasando el tiempo. La primera fue creada por Pável Dúrov en 2013 y su nacimiento quiso ir más allá que una app de mensajería, ya que actualmente ofrece hasta soluciones de almacenamiento.

WhatsApp nace en 2009 y en el año 2014 es comprada por Mark Zuckerberg por mil millones de dólares. Actualmente cuenta con más de 2000 millones de usuarios activos cada mes, y permite una comunicación rápida y ágil. Posee ademas una versión para empresas denominada WhatsApp Business y que permite a negocios y empresas ofrecer comunicación a sus clientes, además de otros servicios adicionales.

Ahora ya sabes cómo ahorrar datos con tus llamadas de Telegram. Simplemente basta con pulsar un interruptor que se encuentra dentro de ajustes. ¿Qué tal si lo pruebas y nos comentas?