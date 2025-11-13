Adiós a los coches antiguos: el tuyo va a parecer un Tesla gracias a Google Maps

La firma de coches Polestar y Google Maps se han unido para idear una nueva guía de carril en tiempo real que hará que esta herramienta estrella de navegación vea la carretera como un conductor. Según han informado desde Estados Unidos, este nuevo avance que llega gracias a la ayuda de la inteligencia artificial puede marcar un «nuevo estándar para la navegación en la industria automotriz». Consulta en este artículo todas las novedades que llegan a los coches gracias a Google Maps y la IA.

Google Maps es el navegador más utilizado en todo el mundo y los números ponen de manifiesto su relevancia en el día a día de los habitantes del planeta Tierra. Hace pocos meses la compañía americana anunció que 2.000 millones de personas utilizan esta aplicación, que ha sido descargada en el último año en Estados Unidos hasta en 21,1 millones de ocasiones. En total, calculan desde California que se recorren 1.000 millones de kilómetros al día con Google Maps.

Ahora, desde Google vuelven a ser tendencia por su alianza con la firma de coches china Polestar, que en sus primeras fabricaciones lleva incorporado el Android Automotive, que es un sistema operativo de Android diseñado para integrarse en el hardware del vehículo y que llega con Google Maps incorporado. Ahora ambas compañías han informado que el nuevo Polestar 4 incluirá una nueva guía de carril en tiempo real que lleva para revolucionar la navegación automotriz gracias a la inteligencia artificial.

Google Maps y la IA en el navegador de los coches

La inteligencia artificial permitirá que Google Maps «vea la carrera como un conductor», en el nuevo Polestar 4. Esta guía de carril en tiempo real «ayudará a los conductores a manejar con aún más confianza y establecerá un nuevo estándar para la navegación en la industria automotriz», afirmó Andrew Foster, director de Gestión de Producto de Google Maps, en declaraciones que recoge 9T05 Google.

«Google Maps en Android Automotive aprovecha la idea de que los vehículos modernos son teléfonos inteligentes sobre ruedas con una nueva función de guía de carril en tiempo real para el Polestar 4. Esto esencialmente permite que Google Maps ‘vea’ la carretera como un conductor», se puede leer en esta página de la compañía americana.

La inteligencia artificial analizará las señales de tráfico y las marcas viales para transmitir en tiempo real la información que será televisada a través del sistema de navegación de este Polestar 4, que será Google Maps. «Si estás en el carril de la izquierda y tu salida está a la derecha, la guía de carril en vivo lo detecta automáticamente y utiliza señales de audio y visuales claras para recordarte que te incorpores a tiempo», informan desde Google.

La compañía Polestar, que es propiedad del grupo chino Geely y que en los últimos años se ha confirmado como la competencia de Tesla, también celebró esta alianza que está revolucionando la navegación en el sector del automóvil. «La guía de carril en tiempo real continúa la línea de la estrategia de experiencia de usuario centrada en el conductor de Polestar, reduciendo el estrés al volante y mejorando la seguridad al minimizar la preocupación por salidas perdidas y cambios de carril de último momento», han dicho en declaraciones que recoge 9T05 Google.