La actualización de WhatsApp que todos esperamos llegará pronto

La aplicación WhatsApp sigue proporcionando sorpresas, ya que hemos conocido a través del medio especializado WABetaInfo que prepara una actualización que ya está en fase beta, por tanto, puede que no tarde mucho en salir adelante. Si deseas saber de qué se trata, te invitamos a que sigas leyendo.

La actualización que WhatsApp necesita

Uno de los problemas principales de WhatsApp es que, al enviar una fotografía, esta pierde muchísima calidad. Además, tenemos la costumbre de utilizar muchísimo esta aplicación y cuando le pedimos a alguien que nos envíe fotos de cualquier evento al que hemos asistido juntos, comprobamos que la calidad se pierde y es una lástima.

La aplicación está trabajando en evitar la pérdida de calidad cuando enviamos una fotografía, no así un vídeo. Tal y como puedes ver en la imagen de la captura de pantalla de lo que se está preparando, el usuario podrá elegir enviar las fotografías de formato HD, con lo que la pérdida de calidad no es tal. La aplicación aplicará una ligera compresión en el envío de fotos, pero la ganancia de la calidad será más que evidente. Una noticia que será muy bienvenida por parte de los usuarios de la aplicación.

Al tratarse de una versión beta no está disponible para todos los usuarios, por lo que todavía no sabemos cuando estará a disposición de todo el público. Sin embargo, se trata de una mejora que va a ser muy bienvenida por todos los usuarios, que vienen comprobando que la pérdida de calidad de las fotos es más que evidente cuando se utiliza WhatsApp.

En todo caso, existe un truco que quizás lo conozcas, pero que muchas personas emplean cuando quieren enviar una fotografía y esta no pierda nada de calidad. Simplemente se trata de elegirla como documento en vez de como fotografía. Aquí no se aplica ningún rango de compresión y llega al usuario sin ningún tipo de pérdida, aunque como documento, no como foto. Ya posteriormente debería realizar el proceso de conversión con un software externo, pero es algo que se realiza fácilmente a través de una página de conversión, de las que pueblan Internet, además de forma gratuita.

WhatsApp sigue siendo la aplicación más utilizada del mundo, cuenta con 2000 millones de usuarios activos. Además, tiene el honor de ser la app más descargada de la historia, algo que sus creadores no podían imaginar allá cuando lanzaron en el año 2009. Desde el año 2014, WhatsApp pertenece al grupo metal, que es el que engloba otras aplicaciones como Facebook o Instagram.