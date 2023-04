5 auriculares inalámbricos de menos de 50 euros y que son muy top

Los auriculares inalámbricos ya no son un objeto para excéntricos, se han convertido en un acompañante ideal cualquiera que desee llevarse la música a otra parte. Hemos seleccionado 5 auriculares que tienen un precio máximo de 50 € y que seguro que van a proporcionarte la solución perfecta para tus necesidades.

Auriculares inalámbricos económicos

Sony WH-CH520

Sin lugar a dudas, una de las propuestas más interesantes viene de la mano de Sony. Está en el límite de precio, 49,99 €, y encontramos 50 horas de duración de batería, diseño minimalista y almohadillas muy cómodas acabadas en piel. Por otro lado, gracias a su aplicación puedes configurar la música con la actualización que desees. Incorporan cancelación de ruido y, además, son multipunto, es decir, pueden emparejarse a más de un dispositivo a la vez. Si estás escuchando música con el ordenador y te entra una llamada telefónica, los auriculares la detectarán y podrás responderla sin tener que hacer nada. Por último, la carga rápida está presente y con solo 10 minutos conectados dispones de cinco horas y media de música.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Fantástico precio que tiene ahora mismo en Amazon, puedes comprarlos por 20 € cuando habitualmente están por más del doble. La marca china nos trae unos auriculares que vienen avalados por sus buenas críticas. De diseño in ear, disponen de unos altavoces de 6 mm de alta fidelidad y que incorpora cancelación de ruido. Gracias a su Bluetooth 5.2, la latencia se ha reducido al mínimo. Para finalizar, encontramos 18 horas de autonomía cuando utilizamos la caja de carga y dispone de control táctil para realizar todo lo que desees con ellos. La protección IP 54 los hace resistentes al polvo y a la típica humedad y sudor del gimnasio

Energy Sistem Headphones Style 3 Denim

Sin duda, una gran compra para el precio que tienen. Cuentan con Bluetooth 5.1 y una duración de batería de 25 horas. Su color azul vaquero es ideal para que pasen muy desapercibido Han sido reforzados con una tecnología de aumento de graves, para que no eches en falta toda la potencia de tu música. Si te lo estás preguntando, incorpora micrófono para poder responder tu llamada con plena nitidez. En Amazon los encuentras por un precio de 32 €, y son una propuesta interesante para los amantes de los auriculares inalámbricos de diadema.

realme Buds Air 3S

También en el límite de precio, a un céntimo menos de los 50 €, estos auriculares cuentan con un refuerzo en los graves para proporcionar la mejor experiencia música. Disponen de hasta 30 horas de autonomía y su diseño de cuatro minutos micrófonos consigue reducir el ruido para proporcionar unas llamadas totalmente nítidas. Cuenta con controles táctiles que puedes configurar a tu gusto y destacan además por proporcionar un ajuste perfecto a la oreja. Una gran opción de compra que está disponible tanto en color negro como blanco.

Pinetree Auriculares a Conducción ósea

Los auriculares de conducción ósea no van directamente al pabellón auricular, sino que transmiten la música por vibración. Gracias a su Bluetooth 5.2, dispones de un alcance de 13 m con el dispositivo. Cuentan con un peso muy ligero, solamente 26 g y la batería proporciona hasta 10 horas de reproducción. Igualmente, puedes establecer llamadas totalmente nítidas gracias a los micrófonos con eliminación de ruido. El precio con el cuentan no están nada mal, solamente 27,99 € en Amazon. Recuerda que este tipo de auriculares no son aptos para la conducción de vehículos ni para ir en bicicleta. En nuestro país está absolutamente prohibido llevar nada en el oído mientras se conduce. Puedes valorar también esta opción de auriculares de conducción ósea de la cual ya hablamos, pero su precio es más elevado.

Recuerda que el uso de auriculares inalámbricos siempre ha de tener en cuenta el volumen. El aumento de casos de pérdida de audición por uso indiscriminado de estos accesorios a volumen indiscriminado es una realidad los jóvenes. Por lo demás, disfruta al máximo de la experiencia de tener música en cualquier lugar.