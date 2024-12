Los 4 gadgets que me gustaría tener como regalo el Día de Navidad

Si tuviese la oportunidad de escribir una carta para recibir regalos de Navidad, pondría estos cuatro en los primeros puestos de la lista. Razones tengo muchas, y para cada uno de ellos, te las voy a explicar. Mis gadgets para esta Navidad serían estos cuatro, aunque esta carta podría tener una longitud indefinida.

4 gadgets de Navidad que me pediría

En el primer lugar de la lista pondría el último ordenador compacto de Apple, el Mac Mini. Se trata de un dispositivo más potente que nunca y con un precio muy asequible, ya que parte de los 719 €. Es un ordenador que puedes llevar a cualquier lugar y conectar incluso a una pantalla de televisión. Por eso lo incluiría en mi lista de deseos: para comprobar esa versatilidad y potencia de primera mano. Con el permiso del iPhone, que todos los años lidera la lista de dispositivos más deseados de Apple, creo que no soy el único que opina que el Mac mini ocupa el segundo lugar.

Para solucionar las necesidades de limpieza en casa, apostaría por un robot aspirador y fregador. De todos los que he tenido la oportunidad de probar este año, el Dreame L40 Ultra me ha dejado el mejor sabor de boca. Hace de todo, y lo mejor es que ejecuta las tareas con mucha precisión, sin necesidad de estar repasando continuamente. Es la limpieza inteligente llevada al máximo nivel.

En cuanto al teléfono móvil, de todos los que he tenido oportunidad de probar, hay uno que particularmente me ha cautivado. Hablo del Honor 200, y no solo por su diseño, cuidado al detalle y realmente exquisito, sino también por su impresionante módulo de cámara. Esa capacidad de llevar el retrato un paso más allá es imprescindible para los amantes de la fotografía móvil como yo. Me dejó excelentes sensaciones y creo que es uno de los teléfonos más destacados de este año que ya toca a su fin.

Finalmente, el último regalo navideño de la lista sería este tocadiscos Pioneer PLX-500. A pesar de no ser un producto de precio excesivo, la calidad de audio que ofrece es sorprendente. Es un dispositivo que, junto a unos buenos altavoces, me ha permitido revivir todos esos discos de vinilo que todavía conservo. Además, es un producto sólido con el que también puedes hacer tus pinitos como DJ. Sin duda, ocuparía el último lugar en una hipotética carta de gadgets para pedir en Navidad.

De momento, habrá que conformarse con otras cosas no materiales, pero igual de importantes. Muchas veces, lo esencial está presente y no precisamente a la vista. Sin embargo, si hablamos de lo material, estos 4 gadgets serían un gran detalle. ¿Serás capaz de escucharme, espíritu de la Navidad?