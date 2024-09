20 frases alternativas a ‘¡Hola! Estoy usando WhatsApp’

¿Todavía eres de esos que no ha cambiado la frase de perfil de WhatsApp. Aunque el mensaje predeterminado de «¡Hola! Estoy usando WhatsApp» no está mal, ¿por qué no darle un toque más personal y original a tu estado? A continuación, te muestro 20 frases creativas que no solo te ayudarán a destacar entre tus contactos, sino que también añadirán un poco de humor y carácter a tu perfil. Estas frases son ideales para expresar tu yo de una manera más personal y divertida.

20 frases para tu perfil de WhatsApp

Aquí tienes una muestra de frases que puedes utilizar para que tu perfil de WhatsApp no sea tan impersonal. O bien, pueden ser un buen punto de inspiración para crear la tuya propia.

En modo avión, pero con WiFi activado.

Dejando huellas digitales por donde paso.

Actualizando mi vida… Espere unos segundos.

La vida es corta, sonríele a quien te haga reír.

Multitarea: Vivir, soñar y no olvidar el café.

Mi status: cargando… 99% positivo.

En busca de WiFi y buenas vibraciones.

Si no es divertido, no es prioritario.

No soy perfecto, pero mis memes sí.

Buscando el equilibrio entre la siesta y la productividad.

Mi energía: 80% café, 20% memes.

Sonrío más que la luna llena.

Viviendo en un mundo de ideas locas y café.

Modo offline: activado solo para lo que importa.

En pausa para reírme un rato.

Actualizando mi software interno: paciencia versión 3.0.

Viviendo un día a la vez, y si es posible, con música de fondo.

Detrás de cada estado de WhatsApp, hay un gazpacho fresquito.

A veces necesito vacaciones de mi propia mente.

En una relación seria con el WiFi y el chocolate.

Cómo cambiar la info de WhatsApp

Modificar la info de tu perfil de WhatsApp es un proceso sencillo y rápido. Solo tienes que seguir estos pasos.

Abre WhatsApp y dirígete a la pestaña de «Ajustes». En Android deberás pulsátil los tres puntos de la esquínala superior derecha y en iPhone, ir a la pestaña principal e ir al icono de la rueda dentada de la esquina inferior derecha.

Toca tu nombre o foto de perfil para acceder a la pantalla de edición de tu perfil.

En la sección de «Info», selecciona la opción que aparece debajo de tu nombre.

Elige una de las frases predefinidas o toca el icono de lápiz para escribir la tuya.

Guarda los cambios y ya lo tienes, tu nueva frase estará visible para tus contactos.

Cambiar la frase de tu perfil de WhatsApp es una forma sencilla de agregar un toque personal y único a tu cuenta. Con estas 20 frases alternativas, puedes expresarte de manera creativa y divertida, dejando una impresión memorable en tus contactos. Si mantienes tu info actualizada no solo será un reflejo de tu personalidad, sino que cuando alguien vea tu perfil ya esté descubriendo algo más de ti. Y, por ejemplo, que las conversaciones comiencen con una sonrisa. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad a estas frases y sorprender a tus amigos? Elige la que más te guste y dale un giro original a tu perfil de WhatsApp.