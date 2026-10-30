EEUU, Australia y Reino Unido ya tienen el primer submarino para su base de Australia Occidental: el USS Colorado llegó el 27 de octubre y volverá en 2027

El submarino nuclear USS Colorado (SSN 788) será el primero de la Armada de EEUU asignado a la Fuerza Rotatoria de Submarinos Oeste (SRF-West). Esta operará desde la base australiana de HMAS Stirling.

Lo anunciaron el 27 de octubre de 2026 el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, y el británico Wes Streeting. Lo hicieron en un comunicado conjunto.

La asignación empieza a finales de 2027. El Colorado ya está en Australia. Amarró en HMAS Stirling el 27 de octubre para una parada de mantenimiento prevista.

Cinco plazas en Australia Occidental

La SRF-West prevé acoger hasta cuatro submarinos de ataque estadounidenses y uno británico. Rotarán por la base, que es de la Armada Real Australiana. La Agencia Submarina Australiana (ASA) precisa en su nota que los de EEUU serán de la clase Virginia y el británico, de la clase Astute.

El objetivo declarado es preparar a Australia para poseer, operar, mantener y regular sus propios submarinos nucleares de armamento convencional. La fuerza amplía además las opciones de mantenimiento en la región para los tres socios del pacto AUKUS.

Los tres gobiernos añaden que la SRF-West funcionará conforme a los acuerdos vigentes, como el Acuerdo sobre Postura de Fuerzas entre EEUU y Australia. También citan el Tratado de No Proliferación Nuclear. Citan además el de Rarotonga, que crea una zona libre de armas nucleares en el Pacífico Sur.

Llegada a HMAS Stirling

Según los pies de foto de la Marina de EEUU, el submarino llegó a la base el 27 de octubre. El mantenimiento lo harán más de 30 técnicos civiles australianos de la empresa ASC, formados y certificados. Con ellos trabajarán más de 200 empleados del Astillero Naval de Pearl Harbor.

Será la primera vez que se hace mantenimiento rutinario de un submarino de la clase Virginia en Australia Occidental. Es la tercera parada de este tipo en los últimos 12 meses. La Marina la considera un paso hacia la puesta en marcha de la SRF-West.

El 28 de octubre, el capitán Justin Reeves, comandante del Colorado, explicó las capacidades del submarino a medios australianos tras una rueda de prensa sobre el mantenimiento. También respondió a preguntas el comodoro Dan Sutherland, jefe de la Fuerza Submarina de la Armada Real Australiana, según los pies de foto de la Marina estadounidense.

La Fuerza Submarina del Pacífico de EEUU, de la que forma parte el Colorado, atribuye a sus submarinos funciones de disuasión estratégica, guerra antisubmarina y antisuperficie, ataque de precisión a tierra e inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Incluye también alerta temprana y operaciones especiales.

Terminado el trabajo, el Colorado seguirá con su despliegue operativo. Volverá a HMAS Stirling a finales de 2027 para estrenar la fuerza rotatoria, según la ASA. El comunicado conjunto subraya que la parada demostrará la capacidad creciente de Australia para mantener submarinos nucleares de EEUU y del Reino Unido.

Un submarino bautizado en 2016

El Colorado se bautizó el 3 de diciembre de 2016 en Groton, Connecticut. Su madrina fue Annie Mabus, hija del entonces secretario de la Armada, Ray Mabus.

La Marina de EEUU lo identifica como submarino de ataque rápido de la clase Virginia. Es el tipo que Australia aspira a operar en el futuro. Entró en servicio el 17 de marzo de 2018, según el comunicado de la Marina.

Las imágenes de esta semana lo muestran en superficie, con tripulantes en lo alto de la vela y un remolcador junto al casco. Otras fotos recogen la visita de la prensa australiana a bordo.

Lo que dicen en Canberra

Para el director general de la ASA, el vicealmirante Jonathan Mead, la designación «marca el paso de la planificación a la ejecución». Añadió que espera dar la bienvenida al Colorado y a su tripulación en 2027.

El jefe de la Armada Real Australiana, el vicealmirante Matt Buckley, habló de una oportunidad para los marinos del país. Según él, trabajarán junto a «los operadores de submarinos nucleares más experimentados del mundo» para ganar experiencia.

Los tres ministros aseguran en su comunicado que AUKUS avanza «a toda máquina». Consideran la elección del Colorado un hito del Pilar I, el que se centra en los submarinos de propulsión nuclear.

Cuatro plazas sin nombre

El comunicado nombra un solo submarino. No dice cuáles serán los otros tres estadounidenses ni el británico, y habla de «hasta» cuatro y uno, de modo que esa cifra es una proyección.

Tampoco da fechas para esas llegadas ni cuánto tiempo estará cada buque en Australia Occidental. La ASA solo fija el regreso del Colorado a finales de 2027, tras su despliegue operativo.

Australia ya ha dado otros pasos navales, como el mayor ascensor de barcos del mundo. La cooperación con Londres y Washington se ve en el submarino no tripulado británico que disparó un torpedo estadounidense. También en el centinela submarino de la Armada de EEUU.

El comunicado salió en la web de los ministros de Defensa de Australia el 27 de octubre de 2026. Las fotos y los datos del mantenimiento proceden de la Marina de EEUU.

Crédito de la imagen: Marina de EEUU.