Es oficial: SpaceX se compromete a alquilar por unos 40.000 millones de dólares los chips de IA que comprará Apollo y los recibirá desde 2027

SpaceX firmó el 24 de octubre de 2026 un compromiso vinculante. Con él alquilará equipos de IA que comprará una entidad gestionada por Apollo Global Management. La empresa calcula que los pagos de principal sumarán unos 40.000 millones de dólares.

Lo cuenta en un formulario 8-K que presentó el 26 de octubre ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC). Lo firma el director financiero, Bret Johnsen, seis días después de los resultados del tercer trimestre.

Compromiso vinculante con Apollo

Según el texto, SpaceX ha firmado «un compromiso vinculante» para celebrar un arrendamiento financiero maestro con la entidad de Apollo. Esa entidad comprará «pods» de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y equipos relacionados. Después los alquilará a SpaceX para centros de datos que elija la propia compañía.

El contrato definitivo aún depende de condiciones de cierre, y SpaceX espera firmarlo antes de acabar el año.

Con este arrendamiento SpaceX usa los equipos y los paga a plazos, como en un préstamo, aunque no sean suyos.

Cinco años de cuotas trimestrales

Cada tramo de equipos tendrá su propio calendario de alquiler, de cinco años a cinco años y tres meses desde su inicio.

La renta trimestral se paga por adelantado y equivale a una veinteava parte del coste financiado del tramo. A eso se suman un interés fijo sobre el saldo y ciertos gastos corrientes.

Los calendarios empezarán en el primer semestre de 2027, cuando se entreguen las GPU. En su aviso legal, SpaceX admite que los plazos, las entregas y los importes pueden variar e incluso que la operación no llegue a cerrarse.

Casi 40.000 millones ya invertidos

Ese importe se suma a un gasto ya muy alto en computación durante 2026. En su nota del 20 de octubre, SpaceX declara para su segmento de Superinteligencia (SI) 16.444 millones de dólares de inversión en el tercer trimestre. En los nueve primeros meses de 2026 suma 39.995 millones, frente a 8.077 millones un año antes.

El grupo facturó 14.600 millones de dólares en el trimestre, un 161 % más que un año antes. El segmento de SI aportó 7.560 millones. El comentario del director financiero habla de «un claro punto de inflexión» en ese negocio.

A 30 de septiembre, la capacidad de cómputo nominal de SpaceX alcanzaba 1,7 gigavatios, por los 1,4 de junio y los 0,6 de hace un año. La empresa atribuye ese avance a la ampliación de Colossus II. En el mismo trimestre firmó además nuevos contratos de servicios en la nube para clientes externos.

Ya sus primeros resultados como empresa cotizada mostraban que la división de IA crecía por la demanda de grandes clientes.

Colossus y la plataforma Rubin

La página oficial de Colossus, el centro de cómputo de SpaceXSI, cuenta que el primer sistema se levantó en 122 días. Lo duplicaron en 92 días hasta 200.000 GPU H100 de Nvidia en un único clúster. En la propia web, SpaceXSI dibuja un camino hacia un millón de GPU.

También anuncia que Anthropic se ha asociado con Colossus, aunque no da más detalles del acuerdo.

El 8-K no nombra al fabricante de las GPU que comprará Apollo.

Nvidia sí ha dicho en una nota oficial del 31 de mayo que su plataforma Vera Rubin entra en plena producción. Los envíos empiezan «este otoño», según la compañía. Su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, afirma en ese comunicado que «Vera Rubin fue creada para este momento».

Apollo figura entre los gestores con los que Nvidia se alió en agosto. El objetivo es movilizar hasta 500.000 millones de dólares en infraestructura de IA, según publicó OKDIARIO.

Junto a Tesla, SpaceX levanta además en Texas Terafab, una fábrica de chips diez veces mayor que la Gigafactory.

Faltan el fabricante y el interés

El documento no cita la marca ni el modelo de las GPU y no dice cuántos equipos se alquilarán. Tampoco indica en qué centros de datos se instalarán ni cifra el tipo de interés.

La cifra de 40.000 millones corresponde a pagos de principal previstos, sin intereses ni gastos, según el cálculo de SpaceX. El coste total del alquiler será, por tanto, superior.

Mientras no se firme el arrendamiento maestro, la operación sigue siendo un compromiso con condiciones de cierre. Si alguna de ellas falla, los importes y los plazos podrían cambiar. SpaceX lo califica en su aviso legal como una expectativa sujeta a riesgos.

La información procede del formulario 8-K de SpaceX ante la SEC, de su nota de resultados del tercer trimestre. Completan el relato la página oficial de Colossus y la nota de Nvidia sobre Vera Rubin.

Crédito de la imagen: SpaceXSI.