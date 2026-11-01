70 meses de cárcel para el hacker ucraniano que vivía en Barcelona: atacó a una clínica dental y a abogados con el ransomware Hive en plena pandemia

Un tribunal federal de Estados Unidos ha condenado a 70 meses de prisión a Artem Stryzhak, un hacker ucraniano de 36 años que vivía en Barcelona. Son cinco años y diez meses de cárcel. El Departamento de Justicia lo anunció el 27 de octubre de 2026.

La condena es por conspiración para cometer fraude informático. Según la acusación, Stryzhak lanzó ataques de ransomware contra hospitales, administraciones, despachos de abogados y empresas de varios países.

El ransomware es un programa que cifra los archivos de una red hasta que la víctima paga un rescate. Stryzhak trabajó para dos grupos, Nefilim y Hive, que causaron en conjunto más de 100 millones de dólares en pérdidas.

Detenido en España en 2024

Stryzhak fue detenido en España en junio de 2024. Estados Unidos lo extraditó el 30 de abril de 2025. Según el Departamento de Justicia, las autoridades españolas ayudaron a localizarlo, arrestarlo y entregarlo.

En diciembre de 2025 se declaró culpable ante la justicia federal estadounidense. La nota de aquella declaración fijaba en 10 años la pena máxima por el cargo de Nefilim.

El FBI de Springfield, en Illinois, investigó el caso Nefilim. El de Hive quedó en manos de la oficina de Tampa, en Florida.

El 20 % de cada rescate

Hacia junio de 2021, Stryzhak entró en Nefilim como afiliado. Así se llama al atacante que alquila el programa a sus creadores. A cambio, prometió el 20 % de cada rescate a los administradores, entre ellos Volodymyr Tymoshchuk.

Trabajaba desde su cuenta en la plataforma del grupo, a la que llamaban «el panel». Al poco de entrar, preguntó a un cómplice si debía cambiar su nombre de usuario. Temía que el panel «lo hackeen los federales», según la nota de 2025.

Los jefes del grupo preferían empresas de Estados Unidos, Canadá o Australia. Buscaban compañías con más de 100 millones de dólares de facturación anual. En julio de 2021, uno de ellos le animó a subir el listón a 200 millones.

En junio de 2021 robó datos a una empresa del transporte de petróleo y gas. Una semana después creó los correos de la nota de rescate. Quien no pagaba veía sus datos amenazados con salir en las webs de filtraciones del grupo.

Hive y sus 1.500 víctimas

Stryzhak fue también uno de los primeros afiliados de Hive. De junio de 2021 a enero de 2023, ese grupo atacó a unas 1.500 víctimas en todo el mundo.

Con Hive golpeó a siete víctimas en plena pandemia de covid. Entre ellas había despachos de abogados, una clínica dental y un proveedor sanitario.

En otro ataque del grupo, un hospital no pudo admitir nuevos pacientes. En España, el ransomware ya paralizó servicios con el ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona.

Una de las víctimas de Stryzhak recuperó los datos sin pagar gracias a una clave que le dio el FBI. Según el Departamento de Estado, la agencia se infiltró en las redes de Hive a finales de julio de 2022. Repartió más de 300 claves a víctimas en pleno ataque y más de 1.000 a víctimas anteriores.

Con esas claves, las víctimas se ahorraron 130 millones de dólares en rescates. El Departamento de Justicia explicó en su canal oficial cómo desmontó Hive, que llegó a atacar en más de 80 países.

El Departamento de Justicia de EEUU anuncia la desarticulación del ransomware Hive. Vídeo: The Justice Department

Duva, Nocella y el FBI

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal, habla de una investigación «de varios años y en varios continentes». Añade que nadie escapa de la justicia por actuar desde el extranjero.

Brett Leatherman dirige las operaciones de la rama cibernética del FBI. Para él, Stryzhak es un delincuente prolífico, y los grupos con los que trabajó «interrumpieron la atención a los pacientes».

El fiscal Joseph Nocella Jr., del Distrito Este de Nueva York, ya mira al siguiente objetivo. Su oficina quiere capturar a Tymoshchuk, al que describe como un desarrollador de ransomware en serie.

Diez millones por Tymoshchuk

El socio de Stryzhak sigue libre, y el cartel de esta noticia es el suyo, no el del condenado. Nació en Ucrania el 2 de octubre de 1996 y usa alias como «deadforz» o «farnetwork», según su ficha del FBI.

Una acusación hecha pública en 2025 le atribuye ataques entre 2018 y 2021. Usó tres programas, LockerGoga, MegaCortex y Nefilim. Con los dos primeros habría entrado en más de 250 empresas de Estados Unidos.

El programa de recompensas del Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por su detención o condena. Añade otro millón por otros líderes de esas tres variantes, y la nota de la condena habla de hasta 11 millones en total.

Las víctimas siguen sin nombre

El Departamento de Justicia no identifica a la empresa de transporte de petróleo y gas ni al hospital afectado. Tampoco dice si alguno de los ataques tocó a empresas españolas, aunque aquí hay casos como el ciberataque al Ayuntamiento de Calvià.

La nota de la condena no detalla cuánto dinero cobró Stryzhak ni si deberá devolver algo. Los más de 100 millones de pérdidas corresponden a los grupos, no a sus ataques en solitario.

La nota se ha publicado el 27 de octubre de 2026 en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Crédito de la imagen: FBI (cartel de búsqueda de Volodymyr Tymoshchuk, el socio de Stryzhak que sigue libre; no es el condenado).