Una tragedia oculta: la historia que hay tras el accidente de tráfico de Collado Villalba

La localidad madrileña de Moralzarzal se ha visto golpeada por una terrible tragedia: cuatro jóvenes del pueblo murieron el pasado fin de semana en un accidente de tráfico mientras regresaban de las fiestas de Collado Villalba.

Además, una de las familias ha vivido una doble tragedia. Y es que, dos de las chicas que viajaban en el coche, Polina y Leonor, eran hermanas por parte de madre. A eso se le suma el hecho de que el padre de la pequeña -Leonor- ya enterró a un hijo hace años a causa de una enfermedad.

La conductora del vehículo, Polina, tenía 26 años y era hermana por parte de madre de Leonor, la menor de 15 años. Los padres de pequeña se habían separado, pero todos guardaban muy buena relación. De hecho, Pepotín se llevaba muy bien con los hijos mayores de su ex mujer, entre los que se encontraba Polina.

Según publica Diario de Avisos, este hombre ya sufrió una tragedia similar hace unos años. Y es que, se le murió un hijo pequeño -fruto de otra relación- tras sufrir una enfermedad.

El accidente de Collado Villalba

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, cuando las cuatro jóvenes -de 21, 16, 15 y 13 años- regresaban de las fiestas de Collado Villalba a su pueblo, Moralzarzal. Una colisión con otro vehículo en la M-608 provocó el fatal accidente.

Sobre las 05:50 horas, en el kilómetro 38 de la citada carretera, los dos vehículos colisionaron y las cuatro chicas quedaron atrapadas en el coche en el que viajaban. Cuando el SUMMA 112 llegó al lugar de los hechos, sólo pudo confirmar el fallecimiento.

Según recoge Efe, todo apunta a una distracción de la conductora como causa del grave accidente. Fuentes de la investigación han indicado que, si bien es «muy prematuro» concluir qué motivó el siniestro, el tipo de circunstancias hasta ahora analizadas por los investigadores de la Guardia Civil de Tráfico apuntan como causa «más posible» una distracción.

Las fuentes también han reiterado que los estudios que se están realizando tratarán de determinar si todas las víctimas llevaban puesto el cinturón, ya que el fuerte impacto y la deformación del vehículo no permiten tampoco por el momento concluirlo. Asimismo, otras fuentes consultadas por Efe señalan que las condiciones de la carretera en el lugar del siniestro eran buenas y no han influido en el siniestro en el que, a falta del atestado completo, no habría exceso de velocidad.

Las primeras evidencias y declaraciones de testigos sí que apuntan que la conductora perdió el control de su coche y se salió por el margen derecho antes de las seis de la mañana, a la altura del kilómetro 38,600 de la M-608, que dispone de un solo carril por sentido.

La conductora había ido desde Moralzarzal a Collado Villalba, a apenas 6 kilómetros de distancia, a recoger a su hermana de 15 años y a dos amigas, de 16 y 13, que habían pasado la noche en las fiestas de este último pueblo.

Herida una guardia civil

Tras salirse de la carretera, la conductora hizo dos o tres maniobras muy bruscas que provocaron que su vehículo invadiera el sentido contrario y chocara de forma frontolateral con otro coche que circulaba en dirección a Collado Villalba, en el que viajaba una guardia civil de 30 años que entraba a trabajar en el cuartel de este municipio.

En este sentido, fuentes de la Guardia Civil han informado de que tras ser operada este domingo de algunas fracturas en el Hospital Puerta de Hierro, la agente se encuentra estable dentro de la gravedad pero fuera de peligro.