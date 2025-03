El Rey del Cachopo reclama desde prisión su cuota de notoriedad mientras ultima un libro en el que desvelará «detalles desconocidos» del caso por el que cumple una pena de 15 años de cárcel. Precisamente, César Román, envió el pasado día 10 de febrero una carta a la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid en la que confesaba que mató a su ex pareja Heidi Paz de un tiro en la cabeza. Junto a la carta, el Rey del Cachopo envió un croquis del lugar de Carranque (Toledo) donde se hallarían los restos de la víctima que no fueron encontrados en su día. Román mató a Heidi Paz en agosto del año 2018, descuartizó su cuerpo e intentó quemar el torso de la mujer en una nave de su propiedad en el barrio madrileño de Usera.

La Policía detuvo al Rey del Cachopo pero nunca consiguió dar con el resto del cuerpo. Especialmente el cráneo de la víctima que habría podido revelar como fue asesinada y, por tanto, reportarle una condena mayor a su homicida. Tampoco se hallaron las prótesis mamarias de la víctima, el asesino se las extirpó para no dejar el número de serie de los implantes que hubiera podido ayudar a identificar el cadáver de la mujer.

Tras negarlo durante el juicio por el que fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio de Heidi Paz, el Rey del Cachopo terminó confesando su culpabilidad desde la cárcel. Fue hace un año, justo antes de que se emitiera un documental sobre el caso que contenía una entrevista del mismo César Román en exclusiva. Ahora, justo cuando termina de escribir su libro en la cárcel, le ha enviado a la juez una segunda confesión más detallada y con novedades sobre el caso.

Un crimen y muchas mentiras

El hostelero madrileño comenzó a salir con la mujer hondureña de 25 años cuatro meses antes del crimen, en abril de 2018. La mujer terminó rompiendo la relación y no se reencontraron hasta el 5 de agosto en la vivienda que habían compartido. Según la sentencia, en aquel encuentro, el Rey del Cachopo mató a su ex pareja de una forma que no pudo esclarecer la investigación.

Luego descuartizó el cuerpo y metió el torso de la víctima en una maleta, envuelto en una bolsa. Se trasladó a una nave que tenía alquilada en el barrio madrileño de Usera y roció los restos mortales con sosa cáustica. El 13 de agosto prendió fuego al cuerpo, pero un testigo alertó a los bomberos y la Policía encontró los restos humanos. La confirmación de que el torso pertenecía a Heidi Paz llegó semanas después, cuando César Román ya se había fugado.

El Rey del Cachopo había huido a Zaragoza. Allí se dejó barba, se rapó el pelo, adelgazó 10 kilos y se inventó que era un cocinero venezolano llegando a trabajar en un restaurante. Pero su jefa le identificó y llamó a la Policía.

En 2021, César fue declarado culpable de homicidio y condenado a 15 años de cárcel. En el juicio sostuvo que era inocente y que Heidi Paz fue víctima de una trama de narcos y policías corruptos porque la mujer había robado 12 kilos de cocaína. Fue otra mentira más del Rey del Cachopo, que el jurado popular no creyó y le sentenció por el homicidio. En un principio estuvo en Soto del Real y actualmente se encuentra en la prisión de Alcalá Meco.

En ésta cárcel madrileña el Rey del Cachopo, ahora conocido como Cachopín quiso comenzar a trabajar en la cocina, pero se lo denegaron porque solo pueden desarrollar esa tarea los internos de confianza. Ahora, fuentes de su entorno, confirman que ya desempeña trabajos en prisión y gana algo de dinero que envía a su hija. Entre otros trabajos, se desempeñó haciendo cajas y embalajes dentro de prisión, pero se desconoce el origen del dinero que maneja ahora.

La Guardia Civil no ha ido a buscar

En este último capítulo, no será el último, del Rey del Cachopo se desconoce si su confesión sobre el paradero de los restos de Heidi Paz es veraz, aunque de momento la Guardia Civil de Toledo no ha acudido a Carranque a buscarlos.

El motivo es que la juez recibió la carta y el croquis el lunes día 3 de marzo de 2025, sólo hace tres días. Aún no ha habido tiempo para valorar y analizar la «confesión espontánea» de César Román, y decidir si se abren diligencias para la localización del cadáver de Heidi y se da orden a la Guardia Civil de iniciar la búsqueda.