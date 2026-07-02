Hallan cientos de animales muertos, canguros vivos y 1.000 plantas de marihuana en una finca de Ciudad Real

La Policía Nacional ha desmantelado una finca situada en la localidad de Malagón (Ciudad Real) en la que, además de cerca de 1.000 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y secado, se han hallado decenas de animales en pésimas condiciones higiénico-sanitarias. Los agentes rescataron 14 perros, tres terneros, tres ejemplares de walabí (canguros) y dos corzos, que convivían con los cadáveres de otros animales, algunos de ellos en avanzado estado de putrefacción.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los animales rescatados compartían espacio con los cadáveres de un ternero, tres corzos, dos perros y cientos de pollos con los que, según los investigadores, se alimentaban a los propios perros de la finca.

En la nota de prensa, la policía ha informado de que la investigación se inició después de que los agentes recibieran diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un posible cultivo de cannabis de dimensiones considerables en Malagón. Las primeras comprobaciones permitieron ubicar con exactitud la parcela, en la que, según constató la propia Policía, se albergaban varias plantaciones activas en superficie y diversas construcciones que posiblemente ocultaban cultivos de interior.

Con estos datos, y previa autorización judicial, la Policía Nacional puso en marcha un operativo para registrar la finca el pasado 30 de junio.

Al acceder a la propiedad, los agentes se toparon, según su propio relato, con un panorama insólito: decenas de animales en lamentables condiciones higiénico-sanitarias, entre ellos tres walabíes y dos corzos que compartían la zona de jardín utilizada por los detenidos y por sus hijos menores de edad. Además, tres terneros y catorce perros (once galgos y tres teckels) permanecían encerrados en una zona anexa.

Ninguno de los animales contaba con documentación legal, de acuerdo con lo señalado por la Policía Nacional, y se veían obligados a convivir con los cadáveres, algunos en avanzado estado de putrefacción, de un ternero, dos corzos, dos perros y cientos de pollos muertos con los que, según la investigación, se alimentaba a los perros.

Los agentes dieron aviso a los servicios veterinarios de la Diputación de Ciudad Real, que realizaron una valoración de las instalaciones y del estado de cada uno de los animales.

La Consejería de Desarrollo Sostenible gestionó la acogida inmediata de los animales rescatados: los 14 perros fueron trasladados a la protectora de animales de Malagón, los corzos a la granja cinegética de Almodóvar del Campo y los walabíes al parque zoológico y botánico Koki de Toledo.

En la parcela, los agentes localizaron también varias construcciones dedicadas al cultivo de marihuana: cuatro en el exterior, dos estancias destinadas al cultivo de interior y una construcción subterránea de 200 metros cuadrados que, en el momento del registro, se encontraba inactiva por haber sufrido una inundación.

Todas las instalaciones recibían el suministro eléctrico necesario para su funcionamiento a través de varios enganches ilegales trifásicos, lo que había ocasionado un fraude estimado en 10.000 euros durante el último año, según los cálculos policiales.

De acuerdo con la investigación, los detenidos controlaban todo el proceso de producción de la droga, desde la siembra hasta el procesamiento final, para lo que disponían de semilleros y cultivos en diferentes fases de crecimiento, así como de un secadero y una peladora de cogollos.

A los dos detenidos se les imputan un total de cinco delitos: contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas, un delito contra la flora y la fauna y un delito de maltrato animal, según ha detallado la Policía Nacional.