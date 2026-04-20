Un niño queda atrapado por la puerta de un autobús y lo arrastra 350 metros

Un niño australiano de 12 años ha sido arrastrado por un autobús al quedar atrapado en la puerta trasera. El conductor no se percató del incidente, reanudó la marcha y no detuvo el autobús hasta alcanzar la siguiente parada. El vehículo arrastró al menor unos 350 metros por la carretera.

El menor se dirigía a la escuela cuando intentó bajarse de la parte trasera del autobús en Brandon Park Drive, en Wheelers Hill, cuando las puertas se cerraron sobre él, quedando su mochila y su brazo derecho atrapados en el lateral de la puerta. El resto de su cuerpo quedó fuera del autobús.

La madre del niño ha explicado lo sucedido con el objetivo de exigir a la compañía de autobuses que asuma la responsabilidad de los hechos. «Deben a todos los pasajeros un deber de cuidado y seguridad. Nuestros hijos merecen viajar con seguridad en el transporte público», ha reclamado.

Según ha explicado, una mujer que iba en un coche cercano grabó un vídeo del niño y tocó la bocina para avisar al conductor del autobús. Por suerte, el pequeño de 12 años no sufrió ninguna lesión aparte de moratones leves.

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Sin embargo, sufre desde entonces ansiedad que le impide coger el autobús. Además, según su madre, está asistiendo a terapia para intentar superar el trauma provocado.

Despedido el conductor del autobús

El conductor del autobús ha sido despedido tras una investigación, según el medio australiano News.com.au. La empresa de transporte ha afirmado que el incidente fue «muy preocupante» y que seguirán «brindando apoyo al pasajero y a su familia en estos momentos».