Mueren dos ancianos y cuatro permanecen heridos tras el desplome de un ascensor en una residencia en Vélez-Málaga

Una mujer de 82 años y un hombre de 91 han muerto en una residencia de mayores en el municipio malagueño de Vélez-Málaga tras el desplome de un ascensor. El suceso dejó también cuatro heridos más de entre 68 y 86 años de edad. Según informa el 112, el incidente se produjo alrededor de las 20:30 horas del miércoles 14 de octubre, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112 del desplome de un ascensor en una residencia de mayores ubicada en la calle Alcalde Santiago Valle de la localidad.

Seguidamente, fueron informados los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local y Nacional y los servicios sanitarios del 061. Los Servicios de Emergencias desplazados al lugar del suceso confirmaron que efectivamente seis personas se encontraban atrapadas en el interior del ascensor y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos y trasladadas al hospital.

Las personas afectadas presentaban múltiples fracturas en piernas y brazos, aparte de diversas heridas y lesiones considerables.

Una vez en el hospital, las víctimas previamente mencionadas perdieron la vida: la mujer durante la madrugada y el hombre esta mañana. Entre el resto de heridos, uno de ellos se encuentra en estado muy grave. Dos mujeres de 69 y 78 años y otros dos hombres de 68 y 86 años continúan hospitalizados y pendientes de evolución, tal y como han informado las autoridades.

Una investigación en curso

Los empleados de mantenimiento de la residencia y el personal de la empresa de ascensores trabajan juntos ahora para intentar esclarecer los motivos que provocaron la caída del ascensor. Será una investigación policial la que podrá determinar si el fallo estuvo relacionado con una avería mecánica o, por el contrario, con cualquier otra incidencia en su funcionamiento.

Desde la residencia han explicado que trabajan para poder «estabilizar la situación» en las instalaciones del centro de mayores y que no cunda el pánico para que puedan descansar.