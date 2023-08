«Me tienen retenido haciéndome muchas preguntas, esta gente me está dando miedo», son los mensajes de Daniel Sancho a la mejor amiga de Edwin Arrieta desde la comisaría de Koh Phangan, Tailandia, horas antes desde su detención. El acusado del asesinato del cirujano colombiano acudió a la comisaría a denunciar su desaparición empujado por esta mujer que no paraba de pedirle vía WhatsApp que buscara a Edwin porque temía que le hubiera pasado algo ya que no respondía al teléfono.

Viviana era la mejor amiga de Edwin y no paraba de escribir mensajes de angustia a Daniel Sancho “Lo único que se conoce (de la desaparición de Edwin) es que tú eres el único que estaba con él”. La conversación tenía lugar el jueves por la noche y para entonces, según su posterior confesión, Daniel Sancho ya había matado a Edwin y esparcido sus restos descuartizados en el mar y en un basurero.

En los mensajes que ha sacado a la luz el programa «Así es la Vida» de Telecinco, Daniel le dice a Vivi que había perdido la pista de Edwin, que se había ido sólo y no sabía donde estaba su equipaje porque habían reservado habitaciones en diferentes hoteles.

Viviana insiste a Daniel Sancho: «Por favor, podrás saber que estamos súper angustiados. Necesito que vayas a buscar a Edwin por donde sea». La respuesta de Daniel fue la siguiente: «Sí, cojo la moto y voy a la policía o a los hospitales».

Vivi respondió con un orden tajante: «Ve a la Estación de Policía de Koh Phangan, que me dicen que está ahí y pregunta por él». Daniel fue a comisaría y denunció la desaparición pero Viviana no volvió a saber que él hasta la mañana siguiente. Entonces le preguntó si ya había acudido a la comisaría. Daniel respondió: «Me tienen retenido haciéndome muchas preguntas, esta gente me está dando miedo» y ella contestaba: “No te creo. Qué susto».

Daniel insistía: «Me tiene retenido, literalmente, toda la policía de Koh Phangan» y ella le respondía «Lo único que ese conoce es que tú eres el único que estaba con él». «¿No te imágenes donde puede estar?» preguntaba con insistencia Viviana y Daniel respondía: «No sé qué decirte. Solo espero que esté bien, lo perdí de vista. Aquí no hacen nada más que hacerme preguntas a mí en vez de andar buscándolo».