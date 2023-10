La Justicia italiana obliga a dos hombres de 40 y 42 años a independizarse de la casa de su madre. Un tribunal italiano ha ordenado que los dos hombres abandonen la casa en la que viven con su madre e independizarse. El hecho se ha producido después de que la madre de los hombres les denunciase para conseguir que se fuesen de casa. La madre, Simona Caterbi, de 75 años y residente en Pavía (norte de Italia), recurrió a la Justicia alegando que sus hijos no se iban de casa, y que no sólo no contribuían a la economía familiar, sino que tampoco ayudaban con las tareas domésticas del hogar.

Simona había intentado en varias ocasiones convencer a sus hijos para que se fueran de casa y comenzasen su vida en otro hogar, pero ambos se negaron a hacerlo. Ahora el juez le ha dado la razón a la madre y sus hijos tendrán que independizarse antes del 18 de diciembre.

En la sentencia se establece que la convivencia familiar podía estar «inicialmente fundada», en la medida que los progenitores tienen una «obligación alimentaria» con sus hijos, pero que dado la edad que tienen ambos «ya no parece justificable» que ambos permanezcan en la casa de la madre, ya que «los acusados son sujetos mayores de cuarenta años», según informan el diario La Provincia y la cadena RAI.

En Italia los jóvenes se independizan de media a los 30 años, un dato muy similar al de España, aunque la media dentro de la Unión Europea es de 26,4 años, a excepción de Finlandia, Suecia y Dinamarca, que se sitúa por debajo de los 22 años.

Aumenta el precio de la vivienda

En España el precio de la vivienda nueva y usada ha vuelvo a aumentar, alcanzando una media de 1.835 euros por metro cuadrado en septiembre. Este dato supone que los inmuebles aumentaron su valor en un 3,7% interanual. Así lo afirma el informe de Tendencias del Sector Inmobiliario de Sociedad de Tasación.

Esta cifra supone una «estabilización» en la subida del precio medio de la vivienda que, según Sociedad de Tasación, continuará en los próximos meses, con un cierre de año que se proyecta a un precio medio de 1.850 euros por metro cuadrado, lo que supondrá un aumento del 3,5 % respecto al cierre del año anterior.

El Índice de Accesibilidad de Sociedad de Tasación -que determina el equilibrio entre el precio medio de la vivienda y la capacidad de endeudamiento adecuada para la adquisición de la misma- se sitúa en 74 puntos en el tercer trimestre del año. En términos porcentuales, se trata de un descenso del 25,3%, la cifra más baja desde el segundo trimestre de 2012.