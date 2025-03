Juan José Ballesta se emociona tras el archivo de su causa por violación: «Me han crucificado»

El actor Juan José Ballesta ha roto su silencio tras ser exculpado de la acusación de agresión sexual: «Lo peor ha sido como te miran por la calle, todos te juzgan y me han crucificado». Así resumía el Bola, el sufrimiento por el que ha pasado los últimos dos años después de que una mujer con problemas psiquiátricos le denunciara por supuestamente violarla en el cajero de una sucursal bancaria.

Juan José Ballesta ha comparecido hoy ante los medios tras conocerse el auto de conclusión de sumario. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla cierra el sumario sin procesar al actor ni que se celebre juicio alguno al considerar que la versión de la denunciante tiene «múltiples contradicciones sin que existan elementos que apoyen su testimonio». La justicia cree que «no hay ningún indicio racional de criminalidad» por parte de Juan José Ballesta y el otro acusado.

El auto de la juez hace referencia a la esquizofrenia que padece la denunciante y a su consumo de alcohol y drogas en la fecha de los hechos: «Desde el punto de vista médico forense resulta verosímil que la mujer presentase alteradas sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos, cuando llevaba un tiempo sin tomar la medicación».

Ballesta: «La chica no estaba bien»

El actor ha reconocido ante los medios de comunicación que se siente «aliviado». «Esto ha durado mucho tiempo y la verdad es que lo he pasado bastante mal, pero he confiado siempre en la justicia. Yo sabía que era inocente y que tarde o temprano iba a llegar», ha explicado Ballesta.

El intérprete también ha querido dejar claro de nuevo que no conocía de nada a la denunciante. «Sinceramente, creo que la chica no estaba bien», ha dicho también.

En el plano laboral, Juan José Ballesta, no ha ocultado las repercusiones del caso: «Todo esto me ha perjudicado. mucho, me ha cerrado muchas puertas». También lamentaba que el 90% de sus amigos le diera la espalda durante el proceso. «Del 100% de mis amigos, sólo me queda el 10%, al final te das cuenta de quiénes son los que se quedan contigo», ha dicho emocionado.

«La juez no quiere una cuarta versión»

Su abogada, Beatriz Uriarte de despacho Ospina Abogados ha descrito el momento en que la juez ha decidido cerrar el caso contra Juan José Ballesta: «La verdad es que nosotros siempre nos hemos mantenido en la misma versión, la de la inocencia, y es cierto que ella cada vez que declaraba, cambiaba su versión. El pasado viernes, tras los audios que aportó la amiga de la denunciante, su letrado solicitó una nueva versión para explicar eso, pero la jueza nos ha dicho que no quiere una cuarta versión».

El actor de El Bola ha querido dar las gracias a todos los que le han apoyado en estos dos últimos años, antes de zanjar el asunto: «Psicológicamente, no se lo deseo a nadie. Yo espero que todo vuelva a la normalidad, que me vuelvan a abrir las puertas y volver a trabajar».