Una explosión de gas provoca un incendio y deja 9 hospitalizados, incluidos 2 policías y un bebé, en Toledo

Un incendio de grandes dimensiones en un edificio de Toledo ha provocado la hospitalización de nueve personas, entre ellas dos policías y dos menores -un bebé de un mes y un niño de 2 años-. Según fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, la causa del incendio habría sido una explosión de gas. El humo negro era visible a varios kilómetros de distancia.

La principal vivienda afectada por el incendio en el edificio, en el barrio de Buenavista, ha quedado completamente calcinada. Emergencias recibió el aviso en el que se alertaba del fuego pasadas las 9:00 horas de este martes. Las llamas se han originado entre el pasillo y la cocina de un domicilio de la primera planta, con los habitantes en su interior.

El dispositivo de rescate se trasladó rápidamente hasta la zona y comprobó que varias personas habían quedado atrapadas en el bloque. La gran columna de humo generada se extendió rápidamente por el tiro de la escalera, aunque, en un primer momento, por seguridad, los bomberos confinaron a los vecinos en sus viviendas, y les indicaron que evitaran la entrada del humo en sus casas.

Finalmente, han sido evacuados un hombre de 52 años y dos ancianos de 91, además de un matrimonio, sus dos hijos menores -de 2 años y de un mes- y la abuela de los niños. Todas estas personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Toledo, afectadas por inhalación de humo, mientras que no presentan ninguna quemadura. A ellos se suman dos policías que han requerido asistencia médica, aunque ya han sido dados de alta. Han sido los primeros en llegar para atender la alerta.

Tras una primera inspección, las autoridades han confirmado la presencia de dos bombonas de butano en la vivienda afectada, origen del fuego. Además, algunos vecinos han confirmado que han escuchado una explosión. De hecho, una de las persianas ha salido disparada y ha aterrizado en uno de los aparcamientos de la calle.

El dispositivo de Emergencias ha estado formado por dotaciones de bomberos, agentes de la Policía Nacional, agentes de la Policía Local, cuatro ambulancias y tres UVI móvil.