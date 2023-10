A partir de hoy, el nuevo abogado de oficio de Daniel Sancho será el decano del Colegio de Abogados de Samui, la isla de Tailandia donde mantienen procesado y encarcelado al español. Acusado del asesinato premeditado, ocultación de cadáver y del robo de la documentación de Edwin Arrieta, Sancho contará a partir de ahora con el abogado más importante de la zona para esquivar una condena de pena de muerte o cadena perpetua.

Esta nueva revelación a la que ha tenido acceso OKDIARIO llega apenas unas horas después de la suspensión y el aplazamiento de la vista donde se le iban a leer los cargos al español

La vista arrancó a las 9:00 de la mañana, hora local en Samui, y las 4:00 horas de la madrugada de éste jueves en España. Daniel Sancho comparecía ante el juez que investiga el homicidio del colombiano Edwin Arrieta para que se leyeran los cargos en su contra que presenta la Fiscalía.

El fiscal en su informe, ha añadido un nuevo delito en contra de Daniel Sancho. Ahora, además de los delitos de asesinato premeditado y ocultación del cadáver de Edwin, le acusa de robar la documentación del cirujano que nunca se encontró.

Estrategia para preparar la defensa de Daniel Sancho

Sin embargo, Daniel Sancho no ha escuchado la lectura del informe porque nada más comparecer ante el juez se ha negado a declarar sin un traductor del idioma tailandés al español. Además, Sancho se ha presentado sin abogado a la vista, casi dos meses después de despedir a su anterior letrado.

Ante la situación desencadenada por Daniel Sancho, en lo que parece a todas luces una estrategia para ganar tiempo en la preparación de su defensa, el tribunal no ha tenido más remedio que suspender la vista y aplazarla al próximo 13 de noviembre. El tribunal también se ha visto obligado a nombrar un nuevo abogado para Daniel Sancho que ha resultado ser el decano de los abogados de Koh Samui. Es decir, a Sancho «le ha tocado» el abogado más importante de la jurisdicción donde se instruye el proceso contra el joven español.

«Soy un abogado asignado por el tribunal y no por la familia», explicó el letrado a los periodistas a la puerta de los juzgados. El nuevo abogado de Daniel Sancho ha explicado que no se ha reunido aún con el y que no lo hará hasta el 13 de noviembre, para que antes el joven pueda «reunirse con el intérprete y entender bien las acusaciones».

Daniel Sancho declarará en noviembre

El juzgado reveló que en la próxima vista del día 13 se informará a Sancho, quien confesó el asesinato ante la policía de Phangan el 5 de agosto, de la acusación del fiscal y se le tomará declaración.

El español no tenía abogado en Tailandia, donde solo puede ser defendido por un letrado tailandés, después de que el padre del acusado, el actor español Rodolfo Sancho, prescindiera de los servicios del tailandés Anan Chuayprabat por «discrepancias en la defensa» el pasado 7 de septiembre.

En España, el padre de Sancho cuenta con el apoyo y asesoría del bufete Marcos García-Montes y el Despacho Criminológico Jurídico Bafalgón-Chipirrás, que trabajan para «definir, apoyar y recabar pruebas para la línea de defensa».

El actor Rodolfo Sancho estuvo precisamente hoy en el tribunal y pudo hablar con su hijo antes de que volviese a ser trasladado a la cárcel de Samui, en la que cumple prisión provisional desde el 7 de agosto.

Rodolfo no se ha cruzado el mundo sólo para hablar con su hijo, también ha aprovechado para hacer el papeleo legal necesario para la defensa de Daniel.

Aunque desde el tribunal tailandés hoy se informaba que en el caso de que el abogado de Daniel Sancho solicitara su libertad provisional, ésta sería desestimada por la gravedad del crimen y las acusaciones de la Policía.

El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, pero, de dictarse, suele ser después conmutada por la cadena perpetua.

Por otra parte, la confesión y cooperación del acusado puede ayudar a reducir la pena por debajo de los 25 años de prisión.