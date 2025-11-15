Brutal explosión en una planta química a las afueras de Buenos Aires

Una impactante explosión ha puesto en estado de alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas, a unos 35 kilómetros de Buenos Aires (Argentina), la madrugada de esta sábado. El siniestro se produjo en una de las fábricas de agroquímicos del polo industrial Spegazzini de Cañuelas. Según las primeras noticias en medios argentinos, habría estallado un depósito de la misma, originando un gran incendio, sin que se conozcan aún las causas. Algunos de esos medios atestiguaron en un primer momento una avioneta se habría estrellado contra la planta, provocando la explosión masiva. Pero este extremo no está confirmado a la hora de redactar estas líneas.

La onda expansiva provocó rotura de vidrios en las casas de una radio de 4 kilómetros a la redonda y la nube de humo alcanzó una altura superior a los 20 metros, asegura el diario Clarín.

Al parecer, según fuentes policiales, el incendio se produjo tras la explosión en la fábrica argentina, por lo que varios obreros salieron de urgencia del lugar, mientras las llamas de fuego se expandían fuera de control.

🔴 #URGENTE | Arde una planta química en Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, trás una masiva explosión. pic.twitter.com/V68eNSK77t — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 15, 2025

Varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar para combatir un incendio de gran magnitud. Por el momento, se desconoce si había personas en la fábrica al momento de la explosión.

En las redes sociales, distintos usuarios han compartido vídeos que se viralizaron rápidamente, en los que se puede ver una columna de humo de varios metros.

«Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió», reseñó Gastón Granados, el intendente de Ezeiza.

«Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones», añadió Granados.