Las 2 primeras víctimas del cura del colegio Highlands El Encinar han ratificado hoy en el juzgado las agresiones sexuales que sufrieron en el centro. Las víctimas han relatado cómo el cura, aprovechando las horas de recreo, las llevaba a unos baños situados en una zona alejada del colegio para cometer las agresiones a pesar de que el colegio tiene prohibido a los adultos estar solos con menores. Además del testimonio de las menores, la cámaras del colegio Highlands grabaron al cura haciendo el recorrido con las víctimas.

Las niñas de 5 y 7 años, han declarado en la denominada cámara Gésel, una sala acondicionada para menores en la que son grabadas como prueba preconstituida de cara a que no tengan que volver a declarar durante el resto del proceso contra el cura de los Legionarios de Cristo.

Ignacio Fuster, el abogado de las víctimas, ha explicado al terminar las declaraciones que las niñas han «ratificado lo que han vivido durante unas declaraciones muy duras y largas en las que han relatado con todo detalle los hechos».

Las declaraciones continuarán el próximo día 17 con el ex director del centro que dimitió tras conocerse estos hechos y dos profesoras que no reaccionaron a pesar de que las víctimas les relataron los hechos. Los tres acuden a declarar como testigos, aunque una de las acusaciones ya ha pedido al juzgado que se les impute en los hechos.

Ya hay 8 casos de alumnas del Highlands

El caso contra el padre Marcelino, ex capellán del colegio Highlands, ya suma ocho denuncias por agresión sexual de alumnas de entre 5 y 8 años de edad. El último, igual que el anterior, surgió durante los cursos de concienciación contra el abuso sexual que ha puesto en marcha el centro escolar después de que se revelara el escándalo. En los últimos días, dos de las niñas que reciben los cursos dieron el paso de desvelar las agresiones que sufrieron y el colegio lo comunicó a sus padres y a la Policía Nacional.

Fue la nueva directora del colegio Highlands El Encinar la que informó el pasado viernes de un nuevo caso de otra menor de Primaria, el octavo desde que arrancó la investigación, que había sido agredida por el cura del centro.

Así lo anunciaba la directora a todos los padres en un comunicado: «Es muy doloroso dirigirme de nuevo a todos para comunicaros que ha emergido en el día de hoy el caso de una nueva alumna de Primaria que afirma haber sufrido agresión sexual por parte del ex capellán del colegio. He notificado esta nueva información a las autoridades policiales que investigan el caso, y he hablado con la familia de nuestra alumna, con la que estamos en estrecha comunicación para poner a su disposición todo el acompañamiento que requieran».