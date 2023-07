Vuelve a la televisión el famoso presentador que ya habíamos olvidado: así está ahora

Nadie lo esperaba. Uno de los presentadores más queridos de Telecinco reaparecerá por todo lo alto en la cadena de la competencia. No, no se ha ido a Antena 3. Ha firmado un contrato con TVE para presentar un programa revolucionario que marcará un antes y un después. Mediaset está haciendo demasiados cambios y algunos medios creen que la apuesta es bastante arriesgada. Telecinco siempre ha sido la cadena del corazón y ahora los grandes periodistas se han mudado a otros canales.

El presentador que reaparecerá pronto

Hace unos meses se empezó a extender un rumor. Nadie sabía qué estaba pasando con Jordi González. Los rumores iban en aumento y el presentador tuvo que romper su silencio para resolver las dudas. Anunció que se había tomado “un año sabático”, con el permiso de Paolo Vasile, entonces consejero delegado de Mediaset. Tenía muy buena relación con él y llegaron a ese pacto. ¿El problema? Que Paolo decidió jubilarse y le sustituyó Borja Prado, nuevo presidente de Mediaset. Ahora Jordi siente que no tiene ningún compromiso con los responsables de Telecinco, por eso se ha pasado a TVE.

“Yo pacté con Paolo Vasile que haría un año sabático porque llevaba 25 años en el canal y me lo había ganado. Me respetó. Todo lo que me prometió, lo cumplió. Lo que pasa es que durante mi año sabático decidió irse y vino otra gente con la que yo no tenía ningún compromiso de hacer nada”, explicó en una de sus entrevistas. Durante este tiempo ha estado gestionando varias ideas. Tiene en mente crear un programa que ya tiene hasta nombre.

La nueva vida de Jordi González

Jordi explicó que su año sabático había terminado, pero no encontraba ningún programa que le gustara y por eso no regresaba a Telecicno. Tiene la suerte de poder elegir. “Ya tendría que estar haciendo programas, pero por suerte no estoy obligado a hacerlos y como no llega uno que me haga mucha ilusión, prefiero no hacerlo. A día de hoy no tengo ningún vínculo contractual con Mediaset. Tenía un vínculo moral con Paolo Vasile. Si Jaime Guerra, que es amigo mío, me pone un programa chulo, lo haré”.

Como Jordi González no encontraba ningún proyecto decidió crear el suyo, aunque todavía no ha visto la luz. Quedan muchos flecos sueltos y hasta que se resuelvan estará presentando ‘Lazos de sangre’ en la cadena pública. “No es nada que se haya consolidado. Está la idea y queremos hacerlo. Lo que he presentado a TV3 es un programa semanal que se llama ‘El Continental’, pero no nos han dicho nada todavía”, explicó en ‘El Circ’ cuando le preguntaron sobre este tema.

TVE ha ganado una estrella

El público adora a Jordi González y ha presentado programas tan importantes como ‘Gran Hermano VIP’ o ‘La Noria’. Ahora probará suerte en TVE, donde ya debutó en 1991. El primer programa que presentó en su carrera fue en la cadena pública, se llamaba ‘La palmera’. Ahora tomará las riendas de ‘Lazos de sangre’, un proyecto que tiene como objetivo repasar la vida de los famosos del momento.