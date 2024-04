El vídeo de Aitana llorando que activa todas las alarmas: «Siete meses sin…»

Aitana Ocaña vuelve a estar en boca de todos a raíz de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. «Siete meses sin sacar música», ha escrito junto a unas imágenes donde aparece visiblemente emocionada. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

Aitana quiere que el público hable de su trayectoria profesional, por eso intenta guardar las distancias cuando la prensa le pregunta por su supuesta reconciliación con Sebastián Yatra. La joven saltó a la fama en 2017 a raíz de su participación en ‘Operación Triunfo’ y se ha dado cuenta de que la verdad es la única llave que abre todas las puertas, por eso no se esconde. Aunque tampoco está dispuesta a dar ciertas explicaciones.

Aitana se ha dejado ver con Sebastián Yatra en varias ocasiones y fuentes cercanas aseguran que se han dado una segunda oportunidad. El problema es que hay dos versiones completamente distintas que han generado el mismo peso mediático. Por un lado están los que aseguran que la pareja vuelve a estar enamorada, pero hay otro grupo que defiende justamente lo contrario. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, popularmente conocidas como ‘Mamarazzis’, garantizan que Aitana y Sebastián están pasando mucho tiempo juntos porque tienen un proyecto profesional en común.

Siguiendo la teoría anterior, Aitana sacará en los próximos meses una canción junto a su exnovio. Esa sería la razón por la que estaría calentando a sus fans a través de su cuenta de X (antiguo Twitter). Lo cierto es que las alarmas no han tardado en sonar y las redes se han llenado de comentarios. «Tenemos tantas ganas de escucharte de nuevo, por ti esperamos lo que haga falta», escribe un usuario. Y otro añade: «La espera merecerá mucho la pena, eso seguro».

Aitana ha arrasado en México

Aitana ha dado a entender que no se siente bien después de estar siete meses sin lanzar nuevas canciones, pero debemos tener en cuenta cuál ha sido la repercusión de sus últimos trabajos. Es la protagonista de una gira titulada ‘Alpha Tour’ que ya ha recorrido los mejores escenarios del mundo. Su último trabajo ha tenido lugar en México, donde ha demostrado ser una artista muy completa. Cuando salió de ‘Operación Triunfo’ tenía una imagen infantil y su voz estaba orientada al público joven, pero ahora ha dado un giro de 180 grados.

La catalana no ha dado la espalda a sus fans, aunque sí está probando suerte con otros estilos para abrir su abanico. Esto le ha generado muchas críticas, pues algunos le acusan de estar motivada por intereses económicos. Sin embargo, ella insiste en que lo único que quiere es poder expresarse con libertad. No le interesa el dinero que está ganando, prefiere sentirse cómoda y cantar aquello que verdaderamente le genera un sentimiento.

«La música me ha dado mucho. Sobre todo mucha seguridad de sentir que lo que hago gusta. Por fin digo: ‘oye, que es que valgo para esto’. También me ha dado, con lo joven que soy, mucha independencia económica. Puedo solucionarme la vida yo sola y no necesito de nadie. Me siento muy agradecida también en ese aspecto», responde la cantante cuando le preguntan si ha tenido miedo a la hora de cambiar de estilo.

Las canciones que han llevado a Aitana a lo más alto

A nadie le ha sorprendido que Aitana haya arrasado en México, lo que sí ha sido noticia es que hubiera tanta gente esperándola en el aeropuerto. La joven ha conseguido dejar atrás su paso por ‘Operación Triunfo’ para convertirse en una artista completamente independiente. Para llegar a este punto ha tenido que esforzarse mucho. Considera que el secreto de su éxito es haberse dejado llevar, por eso no tiene en cuenta a aquellos que le acusan de estar haciendo espectáculos demasiado provocativos.

«Yo nunca me he limitado con la música que he hecho, pero siempre lo he hecho según el momento de madurez en el que estaba. Con ‘Spoiler’ tenía 19 años y era todo más naif; con ’11 razones’ tenía 21, y hablé mucho de amor y desamor; y, ahora, que tengo 24, inevitablemente se van sumando las experiencias, las vivencias y la maduración personal», declara durante una entrevista con el diario ’20 Minutos’.

«Para mí es muy fuerte tener un público que sean niños. Pero también invito a la gente a que venga a mis conciertos y vea que tengo otro tipo de públicos. En realidad es muy familiar. Y lo digo porque por la calle las familias me dicen que mi música los une. Eso es lo más bonito», declara cuando le preguntan por el motivo de su transformación. Dentro de esta transformación tiene mucho peso su historia de amor con Sebastián Yatra. Cabe la posibilidad de que en los próximos meses descubramos una nueva canción inspirada en el cantante, pero de momento todo son teorías de sus fans.