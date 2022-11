La vida íntima de Mercedes Milá, al descubierto: dos fracasos amorosos, un hermano famoso y una vida millonaria

Mercedes Milá ha demostrado ser una comunicadora polivalente frente a la pantalla, cuenta con una extensa carrera como presentadora y ha demostrado no tener pelos en la lengua para dar su opiniones en pantalla. No es una presentadora a gusto de todos, pero cuenta con muchos seguidores que siguen su trabajo en televisión. Aquí te contamos más detalles sobre su vida personal, su experiencia en los temas del corazón y su curiosa familia.

La familia, un pilar para Mercedes Milá

La familia es un pilar para esta presentadora y ella no tiene miedo en demostrarlo. Nació en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y fue la primera hija del matrimonio que formaron Luis Milá Sagnier y Mercedes Mencos Bosch. Ella habla con cariño de sus padres siempre que tiene ocasión y se sabe que estaban relacionados con el mundo de la cultura y la política.

El abuelo de Mercedes, José María Milá y Camps recibió el título de Conde de Montseny y este pasó de generación en generación. Tras la muerte de su padre, Mercedes quedó como heredera del título, pero decidió renunciar a él a favor de su hermano José María. Son cinco hermanos en total y ella sería la hija mayor de la familia.

Todos los hermanos de Mercedes viven en Barcelona menos Lorenzo, que es un conocido periodista de Televisión Española. Fue director de los informativos hasta 2009, después se marchó como corresponsal a Estados Unidos y ocupó el mismo cargo en Roma. Finalmente, volvió a España y continuó con su trayectoria en la pequeña pantalla en Madrid. Además, es conocido por su boda con la periodista Sagrario Ruiz de Apodaca, una íntima amiga de la Reina Letizia.

Los inicios de su carrera en periodismo

Estudió el primer curso de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, pero su tía María Asunción, que vivía en Sevilla, vio en ella una gran comunicadora. Decidió dar un giro y optó por empezar Periodismo, una profesión que le ha traído muchos éxitos en su vida profesional.

Empezó su trayectoria en el año 74 y dio sus primeros pasos en ‘El Correo de Andalucía’ y la revisa ‘Don Balón’, por ello, sus inicios fueron dentro del periodismo deportivo. Después dio el salto a la radio con Luis del Olmo y de manera paralela empezaba a asomar la cabeza en los informativos de Televisión Española. Siguió creciendo en la pequeña pantalla y la radio y presentó programas que cosecharon grandes éxitos como ‘De jueves a jueves’ o ‘Queremos Saber’.

‘Gran Hermano’, un antes y un después en su carrera

El punto de inflexión llegaría en el año 2000 cuando Mercedes Milá pasó a ser la presentadora de ‘Gran Hermano’, un formato que conquistó a los espectadores y arrasó con las audiencias en su primera edición. Estuvo presentando el programa hasta 2015 y su salida fue muy sonada, pues muchos adoraban su carácter y trabajo al frente del formato.

Para ella, ‘Gran Hermano’ ha sido una gran oportunidad y despedirse del programa no fue sencillo. «Yo me he hecho millonaria haciendo ‘Gran Hermano’. Millonaria de todo: de dinero y, sobre todo, de sentimientos y emociones» confesaba en el programa ‘Ya es verano’. Cuando se acabó esta aventura tuvo que enfrentarse a sus sentimientos y hacer frente a una dura depresión.

El amor en la vida de Mercedes Milá

«He amado y me han amado mucho» confesaba Mercedes Milá en una revista con Lecturas. Parece que ha sido afortunada en el amor y no ha tenido miedo a amar, pero también ha tenido que enfrentarse a que le rompieran el corazón.

Pasó dos décadas junto a José Sámano, un conocido guionista, productor y director en España. Compartieron amor y también trabajo, durante su trayectoria colaboraron en varios proyectos. Finalmente, tomaron caminos diferentes, pero conservaron una bonita amistad. Desgraciadamente, José Sámano fallecía en 2019, un duro golpe para la comunicadora que justo acababa de perder a su madre meses atrás.

Después de romper con el hombre con el que había compartido tantos momentos, conoció a Carlos Castillo. Un empresario español que tenía 16 años menos que la presentadora, pero esto no pareció un impedimento para empezar un proyecto juntos. Duró cuatro años y es que cuando cumplió los 50 la dejó de manera inesperada, alegando que no le veía futuro a la relación. La recuperación no fue sencilla y hubo mucho dolor, pero finalmente consiguió volver a ser la Mercedes que tantos adoraban en televisión.