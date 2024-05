La verdadera fuente de ingresos de Lola Índigo: los proyectos que le han llevado a triunfar

Su verdadero nombre es Miriam Doblas Muñoz, pero en el mundo del espectáculo se le conoce como Lola Índigo y poco a poco se ha convertido en una de nuestras artistas más importantes. Su primer éxito musical fue conseguir un disco de platino gracias a su sencillo ‘Ya no quiero ná’, en diciembre de 2018. Dos años después fundó su primera empresa, llamada La poética del horror AIE. 2020 fue un momento clave en la vida de la cantante. Empezó a invertir el dinero que había ganado hasta la fecha y lo cierto es que obtuvo resultados muy interesantes. El negocio citaba anteriormente se dedica a la producción y comercialización de eventos artísticos, exposiciones y espectáculos.

Lola Índigo disfruta de una situación financiera envidiable. Sus ingresos no depende de sus conciertos, por eso sus cuentas están tan saneadas. En 2023 abrió Pds y amigos AIE con el objetivo de diseñar un nuevo espectáculo. Los expertos aseguran que muchos artistas llevan a cabo la misma estrategia: crean una empresa para producir un concierto determinado y después la cierran. Sin embargo, el caso de Lola es especial porque ella genera bastante dinero. Por eso no solo hay que catalogarla como cantante, estamos delante de una gran empresaria.

La hoja de ruta de Lola Índigo no cambia. En 2024 creó Serrín en las venas AIE y Haciendo Malabares AIE, ambas entidades han estado detrás de un show y cuando este proyecto ha llegado a su fin han desaparecido. La artista está muy bien asesorada. Tiene 32 años y forma parte de la discográfica Universal Music Spain, un sello que colabora con grandes intérpretes.

El éxito de Lola Índigo

Lola Índigo se dio a conocer en el famoso concurso ‘Operación Triunfo’. No todos los participantes han tenido la misma suerte, de hecho la protagonista de esta noticia fue la primera en abandonar su edición, pero curiosamente ha llegado muy lejos. Tanto es así que ha conseguido colgar el cartel de ‘entradas completas’ en el Santiago Bernabéu, todo un éxito que se refleja en sus redes sociales. Tiene casi 8 millones y medio de oyentes mensuales en Spotify y está recibiendo unas críticas excelentes.

La última canción que la ex concursante de ‘OT’ ha lanzado con Manuel Turizo, un tema titulado ‘1000COSAS’, acumula 35 millones de reproducciones. Todo esto ha hecho que una productora apueste por ella para grabar ‘Lola Índigo: GRX’, un documental que pretende hacer un repaso a su formidable trayectoria para demostrar por qué tiene tanto éxito. No podemos perder de vista que Lola da conciertos fuera de España, por ejemplo es una intérprete muy bien valorada en Colombia.

El lado personal de la cantante

Lola Índigo insiste en que «el Bernabéu es como si fuera mi boda». Está haciendo referencia a la importancia de este evento musical. Es consciente de que marcará un antes y un después en su carrera, pero también sabe que es un negocio muy atrevido porque habrá demasiada gente pendiente de ella. Todo tiene que salir bien.

La cantante no está acostumbrada a hablar de su vida privada e intenta esquivar ciertas preguntas para no tener conflictos con los medios. Sin embargo, durante una entrevista que dio para promocionar su concierto en el Santiago Bernabéu, desveló que había tenido experiencias poco agradables. El tema ‘Mala suerte’ va precisamente de eso. Gracias a este tipo de proyectos hemos podido conocer un poco mejor a Lola.

«Me ha pasado que he estado con personas que emocionalmente estaban muy desordenados. Si topas con alguien que no tiene inteligencia emocional, se aleja, evita la conversación. Con las mujeres no me pasa tanto. Con los hombres, sí. A lo mejor es algo cultural, de la infancia, de hacerte el duro. Y ‘Mala suerte’ también va de eso». La artista interpretará este sencillo delante de sus fans.

El concierto más importante

Posiblemente el espectáculo que protagonizará en el Santiago Bernabéu es el más importante de su trayectoria musical, a pesar de que ha trabajado mucho fuera de nuestro país. El concierto está pensado para el público internacional, por eso habrá momentos de todo tipo. Los productores han puesto mucho dinero en crear un escenario que está dividido en varias partes. Las cartas están encima de la mesa y ahora solamente hace falta leer las críticas.

«Es un show único. Queremos hacer cosas que no se hayan hecho antes. Es un homenaje a estos 6 años, a lo mucho que hemos currado. A todos los conceptos que hemos hecho, a las historias pop que hemos creado: el cabaret de 4 besos, Santería y el planeta helado de ‘Operación Triunfo’. Han sido mis 3 personajes: la bruja, la niña y el dragón».

Lola confía en su equipo, sabe que todo saldrá bien y que está en buenas manos. Tal y como hemos explicado, no es una simple cantante, también es empresaria y ha puesto toda la carne en el asador.