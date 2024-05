Lola Índigo confiesa qué es lo peor de su trabajo en ‘La Voz Kids’: «Lo llevo fatal»

Lola Índigo se estrena en esta edición de La Voz Kids como coach titular después de ser asesora en anteriores ediciones, por lo que está descubriendo la cara menos bonita del programa y de su labor. En las Audiciones a ciegas ha confesado qué es lo peor de su nuevo trabajo, que es más complicado de lo que parece.

Oliver, un niño de solo 11 años, ha sido el ‘culpable’ de que la cantante viviese un momento complicado y confesase lo que le ocurre. Pese a tener una gran voz, propia de un niño más mayor, los nervios y la dificultad le han jugado una mala pasada y ninguno de los jueces se ha dado la vuelta.

💥 “Falta muy poquito y es momento de sufrir”. ⏳ ¡#LaVozKids, este sábado a las 22:00h! ⬇️ https://t.co/vq9mYMATFE ⬇️ pic.twitter.com/UIetQWvekQ — La Voz Kids (@LaVozKids) May 14, 2024

Todos ha coincidido que la canción elegida, Traitor, de Olivia Rodrigo, no era la más adecuada para acudir al concurso de televisión. Al descubrir que no había sido seleccionado ha sido Mimi la que peor lo ha pasado viendo que era un niño más pequeño de lo que ella esperaba.

«Lo más difícil de la canción, que es la última parte, te ha salido perfecta», le ha dicho sorprendido David Bisbal. Con ese argumento le ha animado a seguir formándose y a intentarlo el año que viene con una canción más sencilla y más tiempo de ensayo.

Rosario, que ya es veterana en el programa se ha sentido mal por no haberse dado la vuelta y ha confesado a cámara que «es un cargo de conciencia cuando un niño lo hace medianamente bien» pero no pueden elegirle porque necesitan ser más selectivos para sus equipos.

Lola Índigo desvela la peor parte de ser coach de La Voz Kids

Lola Índigo, por su parte, ha dictado una orden a sus compañeros de sillas que deberán cumplir a partir de ahora: «A los pequeñitos hay que darle a todos al botón». Ya en privado, la cantante de La niña de la escuela ha explicado que está sufriendo por este tema. «Lo de no girarme lo llevo fatal, sobre todo cuando me doy la vuelta y son muy pequeñitos, me siento muy mal», han sido sus palabras.

El paso de Oliver ha dejado huella a los coaches de La Voz Kids, que han seguido hablando de su actuación. «Qué canción más intensa para un niño chico», ha explicado Mimi antes de ponerse en el lugar de los aspirantes cuando salen al escenario a cantar: «Lo de las sillas no tiene que ser nada guay».