La última foto del hijo de Camilo Sesto preocupa a todos: así está ahora Sheila Devil

La preocupación por el estado de Sheila Devil, anteriormente conocido como Camilo Blanes, hijo del célebre cantante Camilo Sesto, sigue en aumento. Las imágenes que comparte en sus redes sociales están generando una alarma creciente entre sus seguidores. Las fotos muestran un comportamiento cada vez más extraño y errático, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su bienestar mental y físico. Hay que tener en cuenta que su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, intenta ayudarle en todo lo que puede, pero él se niega porque cree que no tiene ningún problema y que todo es una conspiración en su contra.

Hasta hace unos meses, Camilo Blanes era conocido por ser el heredero de Camilo Sesto. Sin embargo, ha decidido iniciar una transición de género y ahora se identifica como Sheila Devil. Este proceso de transición ha sido complicado, no solo por los cambios personales y físicos que implica, también por el contexto de inestabilidad que lo rodea. La situación ha generado una profunda preocupación en su entorno cercano, especialmente en su madre. Lourdes cree que hay mucha gente que está cerca de Camilín, como siempre se le ha llamado en la crónica rosa, por intereses económicos. Recordemos que después de la muerte de Camilo Sesto adquirió una fortuna incalculable.

La última foto publicada por Sheila Devil ha dejado a todos boquiabiertos. En ella, se le ve disfrutando de una actividad mañanera, algo inusual dado su historial de vida nocturna agitada. En la imagen, Sheila aparece en una piscina, luciendo un minúsculo bañador negro que deja poco a la imaginación. Con el césped y la piscina de fondo, la escena podría haber sido una imagen de tranquilidad, pero el aspecto y la expresión de Sheila han inquietado a muchos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheila Devil (@hercitycallale)

Los amigos de Sheila Devil preocupan a Lourdes Ornelas

Uno de los temas recurrentes en torno a Sheila Devil es su amistad con personas de dudosa reputación. Las supuestas malas compañías de Camilo Blanes han sido un motivo de preocupación constante. Lourdes defienden que muchos se han acercado a su hijo para aprovecharse de él, pues no está en plenas condiciones para saber qué está pasando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheila Devil (@hercitycallale)

La mexicana no ha ocultado su profunda preocupación por el estado de su hijo. En varias ocasiones, ha expresado públicamente su angustia y desesperación por la situación de Camilo Blanes. «Está en manos de un camello que le suministra drogas y no puedo hacer nada porque las leyes no me protegen», ha declarado en una de sus últimas entrevistas.

La mañana que Camilín ha pasado en la piscina ha extrañado a sus seguidores. Generalmente suele hacer actividades nocturas, por eso la decisión de posar a plena luz del día ha generado una mezcla de sorpresa y preocupación. En la imagen en cuestión, Sheila muestra una sonrisa que, en lugar de transmitir alegría, parece esconder una realidad más compleja.

La herencia de Camilo Sesto, el principio del fin

La situación es cada vez más alarmante. Las alocadas fiestas con amigos y la inquietante imagen en la piscina no hacen más que aumentar la preocupación sobre el estado de Camilo. Es evidente que necesita encontrar estabilidad y el apoyo necesario para afrontar los desafíos de su transición, pero no se deja ayudar. Ha rechazado el respaldo de su madre e insiste en que su circulo de amistades no le está traicionando.

La historia de Sheila Devil es un claro reflejo de las dificultades a las que se exponen los hijos de nuestros famosos. Siendo relativamente joven heredó una mansión, obras de arte, joyas y mucho dinero. Camilo estaba muy unido a su padre y despedirse de él supuso un golpe muy duro. Fuentes cercanas aseguran que todavía no se ha adaptado, por eso tiene problemas de conducta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheila Devil (@hercitycallale)

Camilo, según su madre, se ha refugiado en sustancias nada recomendables para dejar atrás sus problemas personales y lo único que ha hecho ha sido empeorar la situación. Sus seguidores saben que ahora se hace llamar Sheila, pero ¿de dónde viene este cambio? Hace unos meses su amiga Cristina Rapado aseguró que Camilín no se sentía mujer, simplemente le gustaba vestirse como tal. Pero, según pasa el tiempo, vamos viendo como el heredero se va sintiendo cómodo con su nuevo apellido. Devil o Blanes, a Lourdes Ornelas no le importa como se llame su hijo, solo quiere que deje atrás el círculo de amigos que supuestamente le está haciendo tanto daño.