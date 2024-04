La tremenda metedura de pata de Sandra Barneda pone en peligro a ‘Supervivientes 2024’

Sandra Barneda tiene un papel muy importante durante esta edición de Supervivientes. Se encarga de presentar Conexión Honduras, uno de los tres programas que Telecinco ha preparado sobre el reality de supervivencia. En la primera gala anunciaron que dos viejos concursantes iban a regresar al concurso: Laura Matamoros y Kiko Jiménez. Pues bien, Sandra se ha hecho un lío y ha confundido el nombre de Laura Matamoros con el de Laura Madrueño, la comunicadora que se encarga de conducir el formato desde Honduras. De esta forma les ha desvelado al resto de un participantes la existencia de la hija de Kiko Matamoros.

Gorka Ibarguren no ha tardado en darse cuenta del error que ha cometido Sandra y ha comentado: «Ya no hay sorpresa». Este fallo ha puesto en peligro el funcionamiento de Supervivientes 2024, un concurso donde está todo planificado para sorprender a la audiencia. El objetivo de la dirección era que los concursantes expulsados descubrieran en el último momento que Laura Matamoros vuelve a estar en Honduras, pero Sandra ha hecho que lo famosos ya sepan este secreto. La reacción del público ha sido sorprendente. A pesar de que Barneda tiene muchos detractores, no son pocos los que han dado la cara por ella, recalcando que un fallo en directo lo puede tener cualquiera.

Laura Matamoros estuvo en Supervivientes en uno de sus momentos más mediáticos. Tanto es así que algunos pensaban que iba a ganar, pero terminó siendo expulsada. Ahora ha regresado con fuerza y con partes espacio junto a Kiko Jiménez, quien participó en el reality cuando era novio de Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado. El influencer tuvo un acercamiento con Laura, pero ahora se han declarado la guerra y aseguran que están motivados por intereses distintos.

Sandra Barneda pone en peligro el rumbo del programa

Sandra Barneda ha puesto en peligro la escaleta que los directores de Supervivientes habían preparado desde España. Para la audiencia era muy atractivo ver cómo los expulsados descubrían que Laura Matamoros y Kiko Jiménez volvían a ser concursantes. Sin embargo, la presentadora ha tenido un lapsus y ha equivocado a la hija de Kiko Matamoros con Laura Madrueño. Esta última se ha llevado las manos a la cabeza y ha intentado cambiar de tema para que los participantes pasaran por alto este descuido.

«Nos vamos directamente, porque tenemos el oráculo de Poseidón. Está a punto de empezar, adelante Laura Matamoros. Ay, perdóname Laura, es que estaba hablando con el defensor de Laura Matamoros. En fin… Adelante, Laura Madrueño», dijo Barneda exactamente. De momento, Supervivientes no ha tomado medidas al respecto y ha dejado que el concurso siga los planes establecidos, pero cabe la posibilidad de que haya un cambio de última hora para aumentar el interés, pues uno de los grandes secretos ha quedado al descubierto.

Laura Matamoros en el centro de la polémica

A pesar de que Sandra Barneda ha cometido un error, todavía hay muchas tramas que siguen abiertas en Supervivientes. En el centro de muchas polémicas se encuentra Laura Matamoros, quien ha confesado que se siente atraída por Javier Ungría, el ex de Elena Tablada. Sin embargo, son muchos los que piensan que ha creado un vínculo especial con Kiko Jiménez. Tanto es así que Carlos Sobera se ha visto obligado a preguntar a Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, sobre este tema.

«Ahora hay mucho cariño en la isla, ¿no se habrá ido Kiko a Supervivientes porque la convivencia con Sofía no era buena?», apuntó el presentador. A lo que Maite respondió: «Yo veo que ella se ilusiona muy rápido, y no, que le deje en paz y que se centre en la pesca. Kiko ha hecho muy mal en perdonarlas. La comida es muy cara, ¡qué pesque! ¡qué pesque!». Y es que Maite defiende que «el único que pesca» es Kiko Jiménez y las demás «son unas desagradecidas».

Sandra tiene en cuenta todo esto a la hora de generar contenido, por eso intentó poner el foco en Laura. El problema es que cambió su apellido y destapó delante de los supervivientes un dato que tenía que estar oculto. Afortunadamente Laura Madrueño supo recoger el guante y disimuló al máximo, pero ya era demasiado tarde. Los espectadores de Telecinco se lanzaron a las redes para comentar el desliz que había tenido Barneda, aunque la gran mayoría comprendió que en un programa en directo sucede este tipo de cosas.