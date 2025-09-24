El trastorno que sufre el cantante Camilo y le impide hacer vida normal: «No puede…»

Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas más conocidas de la industria musical y el paso del tiempo no ha hecho más que a sentar su reinado mediático. Sin embargo, todavía hay mucha gente que no conoce el secreto del artista y su pareja ha querido compartirlo con todos en La Peña de Morfi, un programa de la televisión argentina. Tal y como ella misma ha contado, Camilo padece narcolepsia: «Se duerme muy rápido siempre y es un poquito narcoléptico. Entonces, no puede atender muchas reuniones de amigos porque se queda dormido». A continuación vamos a desvelar algunas claves de esta anomalía para que el público entienda el disgusto de Evaluna, quien no ha tenido más remedio que acostumbrarse a la situación.

Teniendo en cuenta otras informaciones que hemos publicado en OKDIARIO sobre este tema, podemos decir que la narcolepsia es un trastorno del sueño que se caracteriza por una somnolencia excesiva durante el día y por ataques repentinos de sueño que resultan imposibles de controlar. En el caso de Camilo, convivir con este problema podría suponer un desafío importante, ya que puede quedarse dormido en cualquier momento, incluso mientras trabaja en el estudio, compone música o se encuentra en pleno directo. Este tipo de episodios, que aparecen de manera inesperada, no solo dificultan el desarrollo de su carrera artística, sino que también pueden poner en riesgo su seguridad si ocurren en situaciones delicadas, como durante un viaje o al realizar tareas cotidianas.

Más allá de su faceta profesional, la narcolepsia también podría impactar en su vida personal y social, ya que los síntomas afectan a la concentración, la memoria y los reflejos, lo que limita el rendimiento en diversas actividades. Además, este trastorno conlleva un alto grado de incomprensión en el entorno, ya que muchas veces quienes lo padecen son juzgados por su excesivo cansancio o por quedarse dormidos de manera repentina, lo que puede llevar al aislamiento social.

En paralelo, se ha comprobado que este problema puede afectar a la salud física a largo plazo, generando cambios metabólicos que favorecen el aumento de peso. Todo ello convierte este problema en un desafío constante que Camilo debe aprender a gestionar para poder equilibrar su carrera, sus relaciones y su bienestar. Por suerte, la situación está controlada y cuenta con el apoyo de su pareja, quien siempre le ha ayudado a restar importancia al asunto.

Así es la relación de Camilo y Evaluna

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, la historia de amor entre Camilo y Evaluna es una de las más comentadas de la música latina. Se conocieron en 2014 durante un evento en Bogotá relacionado con un champú infantil, donde ambos asistieron como artistas invitados. En ese momento cada uno tenía pareja y lo único que intercambiaron fue un saludo cordial, sin imaginar que ese encuentro marcaría el inicio de un camino conjunto. Un año más tarde, con sus respectivas relaciones terminadas, Evaluna tomó la iniciativa y decidió escribirle a través de X, antes Twitter. A partir de ese mensaje comenzó una relación que pronto se transformó en un noviazgo duradero.

El romance avanzó con paso firme y, tras varios años de relación, en 2018 Camilo sorprendió a Evaluna con una pedida de mano muy especial. El cantante reservó una sala de cine y proyectó un corto animado en el que aparecía la gran pregunta, un gesto que reflejaba su creatividad y la importancia que le daba a ese momento.

La respuesta de Evaluna fue un «sí» rotundo y en febrero de 2020 celebraron una boda multitudinaria en Miami, rodeados de 350 invitados entre familiares, amigos y artistas reconocidos. La unión quedó plasmada también en la música, ya que ese mismo año lanzaron el tema Por primera vez, en el que relataron su historia de noviazgo y su paso al matrimonio.

El otro secreto de Camilo

Camilo ha dado una entrevista en El Hormiguero y ha compartido con los espectadores de Pablo Motos un secreto que únicamente conocían sus familiares más cercanos: tiene un cuadro con la sangre del parto de uno de sus hijos. «Es una parte fascinante del momento que viví. Como se ensangrentaron las manos, quité la funda de una almohada, puse las manos y he hecho un cuadro con la sangre de Amaranto, enmarqué las huellas», le explicó al presentador de Antena 3.

Ha comentado que esto no lo hicieron con su hija mayor, así que ha creado una pieza similar en su honor: «En Japón se cayó y se hizo una herida. La abracé y me dejó una marca de sangre en la camisa. La he enmarcado. A mí me habría gustado que mis padres lo hubieran hecho con la primera vez que sangré». Con estas palabras, el artista ha corroborado que, a pesar de llevar muchos años expuesto, sigue siendo un gran desconocido.