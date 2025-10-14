Cómo afecta a los colegios la huelga general del 15 de octubre en España

La huelga general convocada para el miércoles 15 de octubre tendrá repercusiones en el ámbito educativo, afectando principalmente a los colegios públicos y concertados, aunque algunos centros privados también podrían verse afectados dependiendo de la participación del personal en los paros.

Asistencia de alumnos y funcionamiento de las clases

Los sindicatos que convocan la huelga han señalado que la participación en el sector educativo será parcial, por lo que algunos docentes y personal no docente no acudirán a los centros, mientras que otros garantizarán la actividad lectiva. Esto significa que en varios colegios se podrían suspender clases, modificar horarios o reducir grupos de alumnos, afectando especialmente a la enseñanza en primaria y secundaria.

Servicios complementarios: comedores y transporte escolar

Los servicios de comedor escolar y transporte escolar podrían no funcionar con normalidad en los centros donde el personal encargado participe en la huelga. Los padres deberán informarse previamente con los colegios para saber si estos servicios estarán disponibles y organizar alternativas si es necesario.

Recomendaciones para las familias