Así afecta la huelga general 15 octubre al transporte público de Madrid: cómo moverse en Metro, autobuses y Cercanías

La huelga general convocada para este miércoles 15 de octubre en Madrid tendrá un impacto significativo en el transporte público de la ciudad, afectando a Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Cercanías Renfe. Los sindicatos que participan en la protesta han anunciado paros parciales y totales en distintos horarios, lo que obliga a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con antelación.

Cómo afecta la huelga al Metro de Madrid

El Metro de Madrid operará con frecuencias reducidas y algunas estaciones permanecerán cerradas durante la jornada. Los trenes circulan con intervalos más amplios y pueden producirse aglomeraciones en las horas punta. La compañía recomienda consultar el estado del servicio en su web oficial y redes sociales antes de salir de casa.

Cómo afecta la huelga a los autobuses de Madrid: horarios y servicios mínimos

En los autobuses de la EMT, habrá paros parciales que afectarán especialmente a las líneas más céntricas y con mayor demanda. Los usuarios deberán prever tiempos de espera más largos y valorar rutas alternativas, incluyendo el uso de servicios privados de taxi o VTC para desplazamientos urgentes.

Cómo afecta la huelga general a los Cercanías

Los trenes de Cercanías operarán con reducción de frecuencia y cancelaciones puntuales, sobre todo en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Renfe recomienda consultar los horarios actualizados y planificar los desplazamientos para evitar retrasos y contratiempos.