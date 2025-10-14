Así afecta la huelga general 15 octubre al transporte público de Madrid: cómo moverse en Metro, autobuses y Cercanías

Marta Torres
  • Marta Torres
  • Corresponsal internacional. He escrito en La Razón, El Mundo, Wall Street Journal Edición Americas.

La huelga general convocada para este miércoles 15 de octubre en Madrid tendrá un impacto significativo en el transporte público de la ciudad, afectando a Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Cercanías Renfe. Los sindicatos que participan en la protesta han anunciado paros parciales y totales en distintos horarios, lo que obliga a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con antelación.

Cómo afecta la huelga al Metro de Madrid

El Metro de Madrid operará con frecuencias reducidas y algunas estaciones permanecerán cerradas durante la jornada. Los trenes circulan con intervalos más amplios y pueden producirse aglomeraciones en las horas punta. La compañía recomienda consultar el estado del servicio en su web oficial y redes sociales antes de salir de casa.

Cómo afecta la huelga a los autobuses de Madrid: horarios y servicios mínimos

En los autobuses de la EMT, habrá paros parciales que afectarán especialmente a las líneas más céntricas y con mayor demanda. Los usuarios deberán prever tiempos de espera más largos y valorar rutas alternativas, incluyendo el uso de servicios privados de taxi o VTC para desplazamientos urgentes.

Cómo afecta la huelga general a los Cercanías

Los trenes de Cercanías operarán con reducción de frecuencia y cancelaciones puntuales, sobre todo en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Renfe recomienda consultar los horarios actualizados y planificar los desplazamientos para evitar retrasos y contratiempos.

