La transformación más brutal que vas a ver en tu vida: así era Santiago Segura

Santiago Segura lleva mucho tiempo brillando encima de los escenarios. Todo el mundo sabe quién es por su vinculación con las películas de ‘Torrente’. Es director y protagonista de estos proyectos, pero detrás de él hay una dilatada trayectoria personal y profesional. Actualmente es dueño de una productora de cine y respalda proyectos importantes. Eso sin contar sus apariciones televisivas. Cada vez está más expuesto y eso conlleva un riesgo. Sin embargo, apenas tiene detractores porque ha sabido ganarse el cariño del público. De ahí que sea tan activo en las redes sociales.

Recientemente sus fans han rescatado una foto de Santiago de joven. El cambio es impresionante. Es cierto que su esencia se conserva, pero nadie ha pasado por alto que ha experimentado una gran evolución. El aspecto físico del actor y director da mucho de qué hablar. Para ‘Torrente’ suele coger bastantes kilos y después adelgaza porque no le gusta verse así. En más de una ocasión ha explicado que es muy exigente con su dieta, por eso no le cuesta volver a su peso original.

La foto de la que todo el mundo habla

Santiago Segura ha reconocido que siempre se ha sentido muy bien en las redes. Es un espacio que le permite dar su opinión sin complejos. Sin embargo, cada vez tiene que tener más cuidado porque parte del público es demasiado sensible. Antes de darse cuenta de esto publicó una foto suya de cuando era más joven. Todos sus seguidores coincidieron en lo mismo: el cambio es muy curioso. Es cierto que su esencia se conserva, pero los años también han dejado huella en su rostro.

“El otro día puse una foto de Marty McFly y Doc en la actualidad. Yo creo que el tiempo les ha caído encima con menos destrozo y agresividad que a mi. Al menos puedo decir que he logrado ponerme la misma camisa, que tenía guardada, treinta años después y me cabe”, escribió. Después de su foto de adolescente puso una actual para demostrar que no estaba mintiendo: puede usar la misma ropa. Siempre que coge peso para alguna película consigue recuperar su cuerpo habitual.

Las palabras de Santiago

Santiago Segura tiene mucha suerte porque gran parte del público le tiene en alta estima. De hecho protagoniza bastantes proyectos en televisión porque su reputación es muy buena, pero también tiene enemigos. Recientemente ha concedido una entrevista en ‘Socialité’ para reconocer que cada vez tiene menos paciencia con sus detractores, por eso prefiere bloquearlos.

“Acabas con la paciencia un poco quemada y, aunque no es lo ideal, hay ocasiones en las que tienes que bloquear porque te libras de recibir más mensajes de este tipo de personas”. Reconoce que piensa mucho el contenido que publica porque no quiere tener problemas.

Los cambios físicos del actor

Santiago ha hecho grandes esfuerzos para ser una estrella. Adelgaza y engorda con facilidad para meterse en la piel de sus personajes. A todo el mundo le ha sorprendido su foto de joven. Ha experimentado un cambio notorio. Hace años tenía una melena que llamaba la atención. Ahora tiene el pelo largo por atrás, pero no puede decir lo mismo de la parte delantera. Antes todo era cantidad.