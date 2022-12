La traición de un invitado de Pasapalabra a Orestes: lo nunca visto en televisión

Orestes ha vivido una traición histórica en vivo y en directo en Pasapalabra, lo nunca visto en televisión ha dejado a Roberto Leal blanco como el papel del susto. Un chiste o una broma cuando hay en juego más de un millón de euros puede dejar a más de uno indignado. Orestes se ha jugado mucho en un programa que lo ha recibido con los brazos abiertos. Pasapalabra ha sido su segunda casa en la que ha vivido una traición que se recordará para siempre en la historia de la televisión.

Orestes vive la histórica traición de un invitado de Pasapalabra

Pasapalabra se ha convertido en uno de los programas de televisión más vistos, el duelo Rafa y Orestes ha sido de lo más emocionante de los últimos tiempos. Quizás el último rosco al que nos hemos enfrentado y con el que conseguiremos emocionarnos. El estudiante de Filosofía o el periodista, Orestes o Rafa, cada uno se ha ganado a pulso una oleada de seguidores importante.

El más joven de los concursantes Orestes ha vivido en primera persona una traición de esas que costará de olvidar. Los invitados pueden estar con un concursante u otro, especialmente cuando se llevan tantos programas como ambos, los invitados pueden ir de un sitio a otro, acompañando a uno u a otro concursante.

Pablo Rivero ha sido el polémico invitado que ha lanzado un dardo envenenado contra el filósofo. Nadie podría esperarse que sucediera lo que pasó en ese plató, el actor decidió hacer una ‘broma’ que casi acaba en tragedia. El hecho de haber estado con ambos concursantes jugó un papel importante.

Rivero afirmó sin pelos en la lengua: “He venido a traicionar a Orestes, que las últimas veces me ha tocado con él en su equipo y me he venido con Rafa a ver si le traigo suerte”. Se ha cambiado de chaqueta y de equipo para darle fuerzas a un Rafa que no sabía donde ponerse y un Orestes que se venía abajo.

Pablo ha seguido con su discurso y pese a la buena suerte que parecía que podía traer, no se ha convertido en ningún talismán, sino en todo lo contrario. El concursante se ha vuelto a quedar a las puertas de la victoria y lo ha hecho dejando al público y a los seguidores con el corazón roto. Rivero prometía magia ante la traición de Orestes, pero parece que a Rafa no le ha funcionado.