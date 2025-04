Todo sobre Miguel Bosé: su verdadero nombre, cuántos años tiene, dónde vive y quién es su familia

A lo largo de las últimas cuatro décadas, Miguel Bosé ha demostrado con creces ser el perfecto heredero del legado familiar. Con una carrera que se extiende más allá de los escenarios y los platós de televisión, su vida personal y familiar ha estado frecuentemente en el punto de mira. Nacido con el nombre de Luis Miguel González Bosé, su existencia está tejida por episodios de éxito internacional, heridas emocionales, relaciones turbulentas y una familia tan reconocida como singular. Bosé no solo ha dejado huella con su música: también lo ha hecho como personaje de una historia personal repleta de luces y sombras. Ahora se sienta en El Hormiguero y es un buen momento para analizar su trayectoria.

La famosa familia de Miguel Bosé

Miguel llegó al mundo el 3 de abril de 1956 en Panamá, en una familia que ya respiraba celebridad por cada costado. Su padre, Luis Miguel Dominguín, fue uno de los toreros más influyentes de su tiempo; su madre, Lucía Bosé, una actriz italiana de gran prestigio. A su alrededor, el joven Miguel convivió con personalidades que marcaron época: Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Sofía Loren o Luchino Visconti eran parte habitual de su entorno doméstico. Picasso, incluso, lo acompañó en su primer día de escuela.

A pesar del entorno privilegiado, su infancia estuvo lejos de ser un paraíso. Las tensiones con su padre fueron una constante durante años. Un episodio particularmente doloroso ocurrió durante un viaje a África con su progenitor. Allí contrajo malaria por no haber recibido la profilaxis adecuada. A su regreso, desnutrido y en estado crítico, su madre tomó una drástica decisión: expulsó a Dominguín del hogar. Ese fue el comienzo del fin del matrimonio entre Luis Miguel y Lucía, que terminó oficialmente meses después.

Los primeros pasos de Miguel Bosé

La educación de Bosé transcurrió entre Europa y América, absorbiendo influencias de todas partes. Estudió danza y teatro, y su primer acercamiento profesional al mundo del espectáculo fue a través del cine, cuando aún era un adolescente. No obstante, fue en la música donde encontró su verdadera voz artística. Camilo Sesto, ídolo musical del momento, le ofreció la oportunidad de grabar sus primeras canciones y lo introdujo en el negocio discográfico.

Durante sus primeros años en la industria, entre finales de los 70 y principios de los 80, Bosé exploró diversos géneros musicales. Su imagen andrógina y su estilo rompedor le valieron el título de símbolo erótico de una nueva generación. Con la publicación de Bandido en 1985, su carrera despegó de forma definitiva, consolidándose como uno de los artistas más vanguardistas del pop.

Aunque su carrera no ha cesado, no todo ha sido sencillo en el camino. A finales de los años 90, tras un accidente automovilístico, Bosé comenzó a perder la voz, una situación crítica para cualquier cantante. Los médicos no encontraban la causa. Años después, una infección silenciosa derivada de un implante dental mal colocado fue identificada como el origen del problema. Tras extirparle la parte afectada su voz regresó de forma casi milagrosa. Fueron ocho años de incertidumbre que marcaron profundamente al artista.

La estricta vida privada del cantante

Más allá del escenario, Miguel Bosé ha sido muy celoso de su intimidad. Sin embargo, en 2018 se supo que había mantenido una relación de más de dos décadas con el escultor Nacho Palau. Se conocieron cuando Bosé tenía 37 años y Palau apenas 19. Juntos formaron una familia y decidieron convertirse en padres mediante gestación subrogada.

En 2011 nacieron cuatro niños: dos de ellos, Ivo y Telmo, biológicamente hijos de Miguel y los otros dos, Diego y Tadeo, de Nacho. Aunque convivieron como una sola familia durante un tiempo en Panamá, las diferencias personales y de carácter acabaron provocando la ruptura en 2017. Entonces comenzó una complicada batalla legal por la custodia de los menores.

Palau, que regresó a Valencia con sus hijos, interpuso una demanda para reclamar la filiación compartida de los cuatro niños. Sin embargo, la justicia no le dio la razón, argumentando la inexistencia de vínculos biológicos. A pesar del fallo judicial, el diagnóstico de cáncer de pulmón de Palau propició un acercamiento humano entre ambos. Bosé no dudó en tenderle la mano en uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Dónde vive Miguel Bosé?

Tras su ruptura con Nacho Palau, Miguel Bosé decidió establecer su residencia permanente en México. En concreto, vive en una exclusiva zona residencial conocida como Rancho San Francisco, un enclave privado en la Ciudad de México. En ese entorno discreto, alejado del ruido mediático, trata de llevar una vida tranquila junto a sus hijos.

No obstante, ni siquiera allí ha logrado escapar del todo a la exposición pública. En verano de 2023 fue víctima de un violento asalto: un grupo armado entró en su vivienda, robó objetos de valor y se llevó incluso el vehículo familiar. A pesar del susto, el cantante decidió permanecer en el país norteamericano, donde asegura que sus hijos están totalmente adaptados.