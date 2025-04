El hijo de Camilo Sesto dice no saber quién es su padre: «Una gran traición»

La noticia de hoy va a generar muchos comentarios. Camilo Blanes, también conocido como Sheila Devil en sus redes sociales, ha declarado que el nombre de Camilo Sesto «ni siquiera le suena». La información fue dada a conocer por el paparazzi Jordi Martín, quien no ocultó su preocupación por el estado mental y físico del joven.

La afirmación de Camilo no se puede analizar de forma aislada. En los últimos meses su comportamiento errático ha generado alarma en su entorno. No sólo ha puesto en duda la identidad de su progenitor, también ha llegado a afirmar que su madre biológica no es Lourdes Ornelas, sino la fallecida cantante Rocío Dúrcal. Esta serie de declaraciones ha sido interpretada por muchos como un reflejo de su deteriorado estado emocional, pero no ha sido excusa para perdonarle y cada vez recibe más críticas.

Jordi Martín también reveló que Blanes se encuentra actualmente bajo tratamiento médico en un centro hospitalario de Madrid. Asegura haber tenido acceso a documentación médica que ha compartido con la madre del joven. El reportero mencionó que Camilín, como lo apodan en los medios, atraviesa una situación muy compleja relacionada con el consumo de sustancias, sumada a una enfermedad cuyo diagnóstico no se ha hecho público. Ha sido víctima de «una gran traición», aseguró Jordi en alusión a la filtración de su historial clínico por parte del personal sanitario.

Lourdes Ornelas, preocupada por su hijo

Desde hace tiempo, Lourdes Ornelas ha manifestado su impotencia ante el deterioro que presenta su hijo. Diversas fuentes cercanas al entorno familiar aseguran que Camilo ha roto casi por completo el contacto con sus allegados y amigos más cercanos. Actualmente reside en la casa que heredó de su padre, en la localidad madrileña de Torrelodones. Lejos de ser un refugio, el inmueble se ha convertido en el reflejo de su situación: abandono, acumulación de basura y zonas destrozadas.

En redes sociales, su presencia era constante y polémica. Sus publicaciones despertaban preocupación debido a su aspecto físico y a las condiciones del lugar donde vive. No obstante, desde hace un tiempo, ha desaparecido completamente del espacio digital, lo que ha incrementado el temor entre sus conocidos. «Aunque fuera para mal, al menos por Instagram sabíamos algo de él. Ahora ya ni eso», comentaba un testigo al canal de YouTube del periodista Diego Arrabal.

Algunos testimonios recientes dan cuenta de avistamientos igualmente inquietantes. Según el mismo canal de YouTube, Camilo fue visto durante el invierno con una peluca rubia, camiseta de manga corta y pantalones vaqueros desgastados. También se le grabó en un bar de Torrelodones junto a tres personas, donde permaneció alrededor de hora y media. Estas imágenes refuerzan la percepción de que atraviesa una fase crítica, tanto en lo físico como en lo emocional.

¿Tiene un hermano secreto?

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, otra figura ha emergido en esta compleja historia. Se trata de David Guerra, un taxista residente en Cataluña que asegura ser hijo biológico del intérprete de Perdóname. La tarde del 3 de abril, David logró entablar contacto con Sheila Devil a través de una llamada telefónica. Según relató a La Razón, fue él quien tomó la iniciativa de buscarla. Aunque la conversación fue breve, Guerra expresó su deseo de conocerla en persona.

David sostiene que su madre, una fan del cantante llamada Loli, tuvo una breve relación con Camilo Sesto en 1983. A partir de esa relación, él habría nacido. Más allá del parentesco biológico, David asegura que no busca ningún tipo de reconocimiento legal, sino únicamente establecer una amistad. «Sólo quiero conocerle. Me costó mucho conseguir su teléfono, pero me lo cogió a la primera», declaró. Según cuenta, suele recibir comentarios sobre el gran parecido físico que guarda con el artista, e incluso, que su timbre de voz recuerda al del cantante.

Pese a la cordialidad en su conversación, Sheila Devil se mostró reservada y no concretó ningún encuentro con David. Lo sorprendente es que esta no ha sido la única persona en reclamar un supuesto lazo familiar con el cantante fallecido. En los últimos tiempos ha habido otras personas que también aseguran ser descendientes de Camilo Sesto. Entre ellas una mujer de mediana edad que afirmó que su madre había mantenido una relación con él y un hombre ubicado en Venezuela, supuestamente identificado por el periodista Ricky García como otro hijo del cantante.

Lourdes Ornelas niega la información

Ante este torrente de supuestos hijos no reconocidos, Lourdes Ornelas ha preferido quitarle hierro al asunto. En una aparición en el programa TardeAR, respondió con sentido del humor: «Hay muchos supuestos hijos, pero ninguno es cierto». De momento, no hay pruebas contundentes que confirmen ninguno de estos testimonios, y legalmente, Sheila Devil continúa siendo la única heredera universal.

Lourdes lo ha negado, pero que Camilín vaya diciendo que él no es hijo de Sesto no ayuda. ¿Qué pasará si sigue insistiendo en esta idea?