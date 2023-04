Todo sobre Luca, el famoso tiktoker que ahora es aspirante de ‘MasterChef’

‘La nueva edición de ‘MasterChef’ viene pisando fuerte. Ya son 11 temporadas en antena y la organización se ha visto obligada a innovar. Esa es la razón por la que le ha dado una oportunidad a Luca Dazi, un joven tiktoker que está revolucionando a sus compañeros. Este fichaje ha recibido muchas críticas porque supuestamente la cocina no es su punto fuerte, pero tiene otra virtud: crea espectáculo mejor que nadie. Acumula más de 626.000 seguidores en TikTok y esto hará que el concurso de TVE aumente su popularidad y llegue a otro tipo de público.

Los directores de ‘MasterChef’ están realmente sorprendidos con él. Lo cierto es que está haciendo un gran esfuerzo, pero todavía no ha conseguido convencer a los fans del programa. El joven ha prometido que le está costando mucho no coger el móvil y grabarse para compartir lo que está haciendo. Lleva mucho tiempo siendo tiktoker y tiene como costumbre comunicarse con sus seguidores de forma constante. “Me está costando horrores no coger el móvil y grabarme: Hola chicos estoy aquí en ‘MasterChef’ y he conseguido el delantal”, ha afirmado Luca.

Los estudios de Luca Dazi

Luca vive en Barcelona y estudia martketing, así que sabe venderse muy bien. Ese es uno de los secretos de su éxito. Asegura que se esforzó mucho para hacer una receta que sorprendiera al jurado, por eso se tomó tan mal que en un primer momento le rechazasen. Hizo bacalao confitado con cebolla caramelizada y espárragos escaldados, pero su iniciativa no le gustó a Jordi Cruz. El chef le dio un voto negativo y Luca empezó a llorar. No dejó de hacerlo hasta que los otros dos jueces aprobaron un candidatura y le dieron el delantal.

“De los noes también se aprende”, le recordaron antes de empezar la aventura. Su paso por el concurso está siendo muy polémico. Tiene tantos seguidores como detractores. En TVE han apostado por él porque además de sus dotes culinarias es un gran comunicador. Todo el mundo recuerda cuando se grabó un vídeo vendiendo que tenía una gran exclusiva. “Pillan a Lolaloita fumando en un bar”, dijo finalmente. TikTok se llenó de comentarios analizando este momento. Sin embargo, algunos de sus vídeos tienen siete millones de ‘me gustas’.

El regalo que cambió su vida

Luca Dazi, según ha contado el mismo, nunca ha recibido un ‘no’ como respuesta. Tiene todo lo que quiere porque pertenece a una familia acomodada. Se ha encargado de narrar su vida en las redes sociales y ha resaltado este último punto. Sus padres, siempre siguiendo sus propias declaraciones, le regalan todo lo que se le antoja. En una ocasión le entregaron un móvil de alta gama después de haber aprobado una asignatura. Él empezó a llorar y publicó el vídeo en TikTok. ¿Sabía que iba a generar polémica? Sí, pero no tanta. Aunque realmente es lo que quería: llamar la atención.

Estos son los ídolos de Luca

El concursante presume de tener una vida perfecta. Asegura que todo el mundo está a su disposición y que está más que acostumbrado al lujo. Pero también tiene una parte sensible. En alguna ocasión se ha sincerado y ha asegurado que hay personajes públicos que le han ayudado mucho. Sus ídolos son Carmen Lomana y Samantha Vallejo-Nájera. Con esta última pasará mucho tiempo, pues trabajarán juntos en ‘MasterChef 11’.