Todo sobre Félix Gómez: quién es, su pareja, dónde vive, edad y qué series ha hecho

Félix Gómez cada vez tiene más peso dentro de nuestro país. Desde sus primeros pasos en la actuación, este sevillano ha demostrado una capacidad única para conectar con el público, dejando una huella imborrable tanto en la televisión como en el cine. Con una carrera de más de dos décadas, no solo ha sabido adaptarse a los cambios del sector, también ha evolucionado constantemente como artista. Está de plena actualidad gracias a Machos alfa.

¿Quién es Félix Gómez?

Félix Gómez nació el 5 de septiembre de 1977, así que tiene 47 años. Con una altura de 1.73 metros, el protagonista de nuestra noticia ha sabido brillar en cada papel que ha interpretado. Su primer gran salto a la fama llegó en 1998, cuando debutó en la serie Plaza Alta, emitida por la televisión autonómica Canal Sur. Aunque esta experiencia le abrió las puertas al mundo de la interpretación, fue su participación en la famosa serie Al salir de clase lo que le consolidó como una cara conocida en toda España.

Desde entonces ha sido un referente en la televisión española, participando en diversas producciones que han capturado la atención del público por su calidad. Su habilidad para adaptarse a distintos géneros le ha posicionado como uno de los mejores de su generación.

¿Dónde nació Félix Gómez?

Aunque Félix Gómez nació en Sevilla, pasó gran parte de su infancia en Carmona, una pintoresca localidad sevillana conocida por su riqueza histórica. Posteriormente, su trayectoria profesional lo llevó a establecerse en Madrid, donde desarrolló gran parte de su carrera. Sin embargo, el vínculo con su tierra natal siempre ha sido fuerte, ya que su familia ha estado ligada durante generaciones a la producción de cerdo ibérico, una actividad que define una parte importante de la economía local.

La crisis económica de 2008 marcó un punto de inflexión para la familia de Félix. El actor compartió algunos aspectos sobre su familia en Planeta Calleja: «Mi padre es uno de esos hombres que, por desgracia, a punto de jubilarse, vio cómo la crisis destrozaba sus sueños».

¿Dónde vive Félix Gómez?

Félix Gómez vive en Madrid. Aunque es reservado en cuanto a su vida privada, en algunas entrevistas ha compartido reflexiones sobre su visión del amor. Según sus propias palabras, el amor es «como un jardín que hay que cuidar y mimar», una filosofía que refleja su enfoque maduro y comprometido hacia la vida sentimental.

El actor también se ha definido como alguien «detallista y fiel», lo que refuerza su imagen de persona cercana y genuina. Sin embargo, su preferencia por mantener un perfil bajo en este ámbito ha generado curiosidad entre sus seguidores, quienes a menudo intentan descifrar detalles sobre su vida personal a través de sus redes sociales.

¿Quién es la pareja actual de Félix Gómez?

A pesar de ser una figura pública, Félix Gómez ha logrado mantener un alto grado de privacidad en lo que respecta a su vida amorosa. En su cuenta de Instagram, donde se describe como «actor, crossfitero y amante de la naturaleza», comparte momentos de su día a día relacionados con su pasión por el deporte y su amor por los espacios al aire libre.

Una anécdota curiosa que generó titulares fue su afirmación de que Julia Roberts era su mejor amiga, un comentario que resultó ser una broma. Más allá de esto, no se conocen detalles sobre su pareja actual, y el actor parece estar cómodo manteniendo este aspecto de su vida fuera del escrutinio público.

¿Qué series ha hecho Félix Gómez?

La trayectoria televisiva de Félix Gómez es extensa. Aunque su primer gran éxito fue Al salir de clase, su debut oficial ocurrió en Plaza Alta, una producción autonómica que le sirvió como plataforma para dar sus primeros pasos en la actuación. Este camino no estuvo exento de desafíos. Como el propio actor confesó, su decisión de dedicarse a la interpretación generó tensiones en su familia. «El compromiso fue, si me aceptan en la escuela de arte dramático, me comprometo a estudiar las dos carreras, una por la noche y otra por el día», le explicó en su momento a Jesús Calleja.

Su participación en La que se avecina ha sido especialmente destacada. En esta comedia de éxito, interpreta a Óscar Sierra, un personaje que combina elegancia, carisma y un toque de seducción. Su interacción con otros personajes, como Amador Rivas, ha generado momentos inolvidables que los fans de la serie aprecian profundamente.

Otras películas y programas de televisión

El talento de Félix Gómez no se limita a la televisión. Su incursión en el cine ha sido igualmente impresionante, con papeles en producciones como Padre Coraje, dirigida por Benito Zambrano y La suerte dormida, de Ángeles González-Sinde. También ha trabajado con directores de renombre como Antonio Banderas, quien lo dirigió en El camino de los ingleses. Estas películas le permitieron explorar una amplia gama de personajes, consolidando su reputación como actor.

Por si fuera poco, Félix también demostró su talento fuera de los escenarios al participar en la cuarta edición de MasterChef Celebrity. En este programa, conquistó al público con su carisma y habilidad para enfrentarse a retos culinarios, mostrando una faceta diferente de su personalidad.