Todas las veces que Marron la ha liado en ‘El Hormiguero’

Hablar de ‘El Hormiguero’ es hablar de Jorge Marron, el colaborador más querido del programa. Se dedica a hacer experimentos científicos, aunque sus juegos no siempre salen bien. Eso es lo más divertido. Cuando se equivoca y le intenta explicar a la audiencia por qué ha fracasado. Son los momentos más vistos del espacio presentado por Pablo Motos. Recordemos que el formato empezó a emitirse en Cuatro y en 2011 saltó a Antena 3, cadena que ha hecho brillar al proyecto.

Marron tiene una relación muy especial con Pablo Motos. Fuera de cámaras son amigos y tienen una complicidad que traspasa la pequeña pantalla. Recientemente el científico ha sido padre al lado de su pareja, la presentadora Arancha Morales. ‘El Hormiguero’ le rindió un pequeño homenaje al colaborador y el público aprovechó para recordar sus mejores momentos. Es ahí cuando han salido a la luz los experimentos que no han tenido un buen final.

Los fallos de Marron en ‘El Hormiguero’

Pablo Motos comentó en una entrevista que su programa invertía bastante dinero en los experimentos de Marron. Es una sección fundamental, a pesar de que no siempre sale como está planeada. Debemos dejar claro que el científico ensaya antes del programa. El problema es que el directo es muy caprichoso y a veces debe improvisar sobre la marcha. Lleva muchos años delante de la pequeña pantalla, así que sabe salir airoso de cualquier situación.

El novio de Arancha Morales reconoció en una ocasión que le encantaba hacer experimentos con el fuego. El diario digital Qué! asegura que esos son los más peligrosos y en los que hay más margen de error porque son incontrolables. La audiencia recuerda que el científico ha hecho varios juegos con fuego, tanto dentro como fuera del plató de ‘El Hormiguero’, y algunos no han salido del todo bien.

El fallo que nadie puede olvidar

El fuego no lo es todo. En una ocasión el colaborador propuso hacer un experimento completamente diferente: debajo del agua. Pasó en 2019. El buzo se llamaba Keller. Todo iba bien hasta que tuvo un problema que, según el diario Qué! “estuvo a punto de terminar en tragedia”. Marron enseguida explicó por qué su juego no había salido bien y se disculpó con el Keller. Todo sucedió en pleno directo y la audiencia todavía no lo ha olvidado.

El buzo debía sumergirse en un recipiente con agua y arriba del mismo había fuego. Para este fuego se utilizó metano y, según explicaron posteriormente, echaron demasiada cantidad. Afortunadamente todo quedó en un susto, pero el suceso dejó impactado al público. Keller debía recibir oxígeno a través de un tubo que se dobló, ese fue el verdadero problema. El protagonista de este juego estuvo en peligro porque no podía respirar.

Pablo Motos sigue confiando en Marron

El problema anterior no trajo ninguna consecuencia en la vida profesional de Marron. Muchos espectadores especularon con la posibilidad de que Pablo Motos eliminara su sección de El Hormiguero, pero no ha sido así. El presentador sigue confiando en él. Prueba de ello es que su sección sigue siendo una de las más vistas del programa, a pesar del incidente del agua y del fuego.