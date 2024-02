Susana Bianca desvela el mayor secreto sobre su ruptura con Zeus Montiel tras salir de ‘GH VIP 8’

La historia de amor que vivieron Zeus Tous y Susana Bianca ha ocupado muchas horas de conversación en los platós de Telecinco. No son pocos los que acusan a la modelo de estar aprovechándose del tirón mediático del hijo de Sara Montiel, pero él insiste en que nunca ha desconfiado de su ex. Tanto es así que dio un paso adelante para reconocer que ella quería continuar con la relación, aunque en el último momento ambos se dieron cuenta de que lo mejor era tomar caminos diferentes. Después de ‘GH VIP 8’, Susana Bianca se ha dado cuenta de que debe dejar las cosas claras y esa es la razón por la que ha aireado el secreto de la ruptura. Sus palabras marcarán un antes y un después, pues ha sido completamente sincera.

Zeus Tous estuvo mucho tiempo retirado en un discreto segundo plano. Es hijo de Sara Montiel y Pepe Tous, uno de los matrimonios más icónicos de nuestra crónica social. Habría tenido muy fácil ganar dinero gracias a sus apellidos, pero ha optado por tener su propia carrera o incluso probó suerte en el mundo de la música.

Sin embargo, hace unos meses recibió una oferta muy atractiva de Telecinco y ha terminado convirtiéndose en uno de los rostros más emblemáticos de ‘Gran Hermano VIP’. Durante su estancia en la famosa casa de Guadalix de la Sierra conoció a Susana Bianca y han acabado teniendo un emotivo romance.

Una parte del público acusó a Susana de tener un exceso de protagonismo. Mostraba muchas fotos con Zeus en sus redes sociales, así que fue señalada y le acusaron de estar intentando llamar la atención de los periodistas. No obstante, el heredero de Sara Montiel insiste en que nunca ha desconfiado de ella. La cuestión es que él necesita muchas cosas y no quiere poner a nadie en ningún compromiso, de ahí que haya optado por terminar el noviazgo y empezar una aventura en solitario. Aunque en la actualidad sigue teniendo contacto con Susana y continúan siendo grandes amigos.

Susana Bianca airea el gran secreto de la ruptura

Zeus Tous tiene mucha experiencia en los medios de comunicación y sabe perfectamente dónde están los límites. Bianca no tiene tanta soltura y sin darse cuenta ha aireado detalles que hasta la fecha eran un secreto. Ha reconocido delante de sus seguidores que su separación de Zeus ha sido compleja, a pesar de que no tiene nada en su contra. Ella no quería romper y de un momento a otro se encontró con una situación muy complicada que todavía sigue gestionando.

«Fue de la noche a la mañana. Por eso me dolió tanto. Estábamos todo súper bién, un viaje planeado, todo rbién y de la noche a la mañana me cambió todo y fue algo muy chocante. Es muy complicado, sobre todo por los motivos. La verdad que ha sido muy duro», ha declarado en una conocida plataforma.

La colaboradora Amor Romeira le ha dado la razón y ha insistido en que Tous no se ha portado tan bien como parece, por eso considera injusto que todos señalen a la modelo. «Ella realizaba viajes sola porque él la dejaba tirada. Planeaban un viaje y luego él no iba y a ella le llegaba el hater de que viajaba siempre sola. Zeus le ha dicho que él tiene una forma de ser que ella tiene que aceptar, tiene unas bases en su vida y ella tiene que adaptarse a esas bases. Yo no lo entiendo», ha comentado en Telecinco.

La cuestión es que, a pesar de todos los rumores que han salido la luz en los últimos tiempos, Susana y Zeus siguen siendo amigos. No se ven con frecuencia, pero ninguno le ha reprochado nada al otro. De hecho Tous ha defendido a su ex en varias ocasiones.

Susana Bianca ha abierto su corazón

Susana Bianca promete que nunca va a olvidar la experiencia que ha vivido con Zeus. Se conocieron mientras estaban concursando en un programa de televisión y esta circunstancia marcó la relación. «Para mí Zeus va a ser alguien importante en mi vida siempre. Ha sido un amor tan diferente de lo que yo he vivido en otros momentos de mi vida, que solo lo va a entender la gente que lo vive dentro de ‘Gran Hermano’. Ha sido de película, aunque desde fuera se viera diferente o tóxico. De verdad, que ese niño y yo hemos tenido una conexión interior que no lo puedo explicar», ha declarado en un tono muy contundente.

La exconcursante ha aireado varios secretos de la ruptura, por ejemplo ha contado cuál es el verdadero carácter del hijo y heredero de Sara Montiel. «Es un chico muy introvertido, que ha sufrido muchísimo. Ha tenido una vida muy complicada. Una persona que está acostumbrada a estar solo y por eso ‘Gran Hermano’ era un reto para él. Sé que nunca le podría odiar. Le voy a querer siempre. Siempre va a tener mi apoyo, mi ayuda. Solo tiene que coger el teléfono y llamarme, que allí voy a estar yo».