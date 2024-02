Locura en las redes con el espectacular cambio físico del hijo de Sara Montiel, Zeus Tous

Lo último que se sabe de Zeus Tous es que ha roto con su última novia, una modelo llamada Susana Bianca a la que conoció mientras participaba en ‘Gran Hermano VIP’. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. El joven disfruta de un tirón mediático incomparable porque es hijo de Sara Montiel y Pepe Tous, dos rostros muy importantes en nuestro país. En más de una ocasión se ha especulado sobre él, pero su actitud siempre ha sido la misma: no quiere entrar en polémicas y ha optado por tener una vida discreta. No obstante, el tiempo que estuvo en la famosa casa de Guadalix de la Sierra le situó en el centro de la noticia y su ejército de seguidores ha crecido considerablemente.

Las redes sociales se han plagado de comentarios después de ver las últimas fotografías de Zeus. El joven ha experimentado un espectacular cambio físico desde que rompió con Susana Bianca. Lo primero que hay que dejar claro es que fue él quien tomó la decisión, a pesar de que muchos han acusado a Susana de estar motivada por intereses mediáticos. El heredero de Sara Montiel promete que la modelo nunca se ha aprovechado de la situación y ha dado la cara por ella para dejar claro que no le puede reprochar nada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zeus Montiel (@zeusmontiel_)

La noticia de la ruptura vio la luz en el programa ‘Fiesta’, espacio presentado por Emma García los fines de semana en Telecinco. La comunicadora se mostró verdaderamente sorprendida al analizar la separación de Zeus y Susana porque parecían muy enamorados. Sin embargo, la realidad es bastante diferente a las apariencias, por eso el hijo de Sara Montiel no ha tenido más remedio que dar un paso adelante y contar la verdad. Lo ha hecho para que el público no cuestione a su ex. Guarda un buen recuerdo de ella y le está intentando proteger.

El impresionante cambio físico de Zeus Tous

Zeus Tous ha aprovechado su influencia en Instagram para dar a conocer su versión de los hechos. En un momento dado se dio cuenta de que iba a ser más feliz separándose de Susana Bianca y actuó en consecuencia. No obstante, promete que el comportamiento de la modelo ha sido correcto en todo momento. A pesar de que muchos han insinuado lo contrario, Susana estaba realmente enamorada de Zeus y no estaba buscando llamar la atención de las cámaras. Mientras tanto, la colaboradora Amor Romeira ha puesto encima de la mesa los datos que ha recopilado sobre este tema.

«Este amor ha podido ser contaminado por terceras personas y ha dejado a uno de ellos completamente hundido, sin fuerza y arrinconado. Y es que esta relación ha terminado de la peor manera posible, con reproches, lloros y muchas dudas sin resolver», ha comentado de forma misteriosa. Todo hace pensar que el que ha salido ganando es Zeus Tous, sobre todo después de comprobar el impactante cambio físico que ha experimentado después de la ruptura.

No es la primera vez que los medios se hacen eco del atractivo de Zeus Tous, tanto es así que hace años protagonizó la portada de la revista ‘Primera Línea’. Se desnudó delante del periodista Quique Torito, quien ha conseguido posar con rostros tan mediáticos como Jacobo Ostos. Se quitó la ropa y el público se quedó sin palabras, provocando un efecto muy parecido a lo que ha pasado en las últimas horas. Sus fans de Instagram se han sorprendido al ver cómo ha cambiado desde que salió de la casa de ‘Gran Hermano VIP’.

Zeus Tous, amante del deporte

El hijo de Sara Montiel no ha perdido el tiempo y se ha dedicado en cuerpo y alma a una de sus grandes pasiones: el deporte. Después de someterse a unas duras e intensas sesiones de entrenamiento, su cuerpo ha cambiado notablemente. Después de romper con Susana, está atravesando uno de sus mejores momentos físicos y las redes se han hecho eco de esta coincidencia. Zeus publica mucho contenido en su cuenta de Instagram sobre el cambio que está experimentando, a pesar de que intenta mantener las distancias.

Desde que salió de la casa de Guadalix de la Sierra no ha regresado a Telecinco y todo hace pensar que estará un tiempo en la sombra. La cuestión es que no puede desprenderse de sus famosos apellidos. Todo el mundo sabe quién es y ahora el público está muy pendiente de él porque su vida sentimental suscita mucho interés. Hay mucha gente que quiere saber quién ocupa su corazón después de haberse enamorado de Susana Bianca. No obstante, Zeus está siendo muy prudente y ha intentado que este secreto no vea la luz.

De momento está a salvo. Susana, a pesar de que muchos le han acusado de no tener unos sentimientos sinceros, no ha traicionado a su ex. Se ha mantenido en un discreto segundo plano desde que rompieron y durante la relación también ha intentado ser prudente. Eso sí, en todo momento dejó claro que ella estaba esforzándose al máximo para que el noviazgo funcionase. Así lo demostró el programa ‘Socialité’ cuando expuso unos comentarios que había publicado en sus redes sociales, respondiendo a varios usuarios de Instagram que le preguntaban sobre sus intenciones con Zeus.