Zeus no fue el único hijo de Sara Montiel: así es Thais Tous, su hija más desconocida

Todo el mundo coincide en algo: Sara Montiel ha sido una de las artistas más importantes de España. Su vida siempre ha estado en boca de todos porque llevó la honestidad por bandera, por eso compartió muchas cosas que le pasaron en el terreno personal. Pero, ¿quiénes son sus hijos y por qué se está hablando tanto de ellos? Zeus Tous está concursando en la nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’ y cada vez tiene más repercusión en Telecinco. Este suceso pilló a la audiencia desprevenida porque el joven nunca ha querido ser el protagonista de la noticia. No obstante, es cierto que su relación con la fama ha sido muy diferente a la que ha tenido su hermana Thais.

La hija de Sara Montiel siempre ha intentado estar al margen del foco mediático. Es imposible dejar de hablar de ella en determinadas situaciones, pero los paparazzi respetan sus límites y nunca le han puesto en ningún aprieto. Thais Tous ha optado por mantenerse lejos de la popularidad de sus apellidos, por eso no está apoyando a su hermano en ‘Gran Hermano VIP’. A Zeus no le vendría mal porque sus pasos cada vez generan debates más acalorados, pero la heredera de la cantante no tiene pensado intervenir.

La vida de Thais Tous

Sara Montiel disfrutaba de una conexión muy especial con su hija. La artista atravesó un auténtico infierno porque tuvo muchos problemas para ser madre. Finalmente, en 1979, decidió dar el paso definitivo e iniciar un proceso de adopción. No podía tener descendencia de forma biológica porque los abortos eran una constante en su vida. Más adelante dio explicaciones y confesó que este suceso le provocó demasiado dolor. Un dolor que desapareció cuando viajó a Brasil y abrazó a Thais por primera vez. Experimentó una sensación tan emocionante que volvió al cabo de cuatro años para adoptar a Zeus.

Thais ha tenido muchas oportunidades de continuar la trayectoria mediática de su madre. Prácticamente es un rostro conocido a nivel internacional, pues Sara conquistó Hollywood y su nombre sonaba con fuerza en varios países. Durante los años 80 era muy común que los artistas subieran a sus hijos al escenario y la intérprete también lo hacía. Es decir, la infancia de Thais y Zeus se ha desarrollado en las portadas de las revistas, en los platós y encima de las tablas.

Thais ha tenido grandes privilegios

Cuando Thais fue creciendo impuso sus propias normas. Habló con sus padres y les hizo saber que no quería saber nada de la prensa del corazón, así que sus apariciones públicas empezaron a descender. Prefirió centrarse en su formación académica y gracias al dinero que ganó Sara Montiel tuvo el privilegio de matricularse en ICADE, una de las mejores universidades de Madrid. Para intentar seguir los pasos de su padre, José Tous Barberán, estudió derecho y se marcó el objetivo de ser una gran abogada.

El golpe que recibió

Thais Tous atravesó un momento muy complicado en 1992, cuando tuvo que despedirse de su padre. Mantenían una relación muy especial, así que le costó mucho asimilar que no iban a volver a verse. Sara Montiel estuvo pendiente de todo y no descanso hasta que sus hijos retomaron el camino correcto. Sin embargo, la vida de Thais nunca ha sido fácil. De hecho ha estado luchando constantemente con situaciones que le provocaban mucha tristeza.